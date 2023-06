Elon Musk met en garde les propriétaires sur la valeur de leur maison

Le milliardaire annonce que l'immobilier résidentiel est la prochaine victime du marasme économique actuel.

Depuis plusieurs semaines, Elon Musk, le patron mythique de Tesla et fondateur de Paypal, rejoint les pessimistes prédisant l'éclatement de la bulle immobilière. Pour l'instant, l'attention des plus alarmistes se concentre sur l'immobilier commercial (les bureaux et les centres commerciaux). La raison est simple : ce dernier repose sur la santé des banques et leur capacité à financer des projets.

Depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank le 10 mars aux Etats-Unis, le système financier ne se porte pas au mieux, et plus particulièrement en ce qui concerne les banques régionales américaines, qui financent les grands projets immobiliers. La question au cœur de cette crise est de savoir si les problèmes de la banque californienne sont le résultat d'une crise financière latente, dont les effets pourraient continuer à se faire sentir.

En raison de la baisse des valeurs immobilières et de l'augmentation du taux de vacance des bureaux dans de nombreuses villes à travers les États-Unis, de nombreuses banques devraient rencontrer des difficultés avec leurs portefeuilles immobiliers commerciaux. "Nous avons beaucoup de bureaux en difficulté, beaucoup de centres commerciaux en difficulté, beaucoup d'autres propriétés en difficulté." a récemment averti Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffet.

David Sacks, un investisseur et ami de Musk, a souligné le 29 mai que les tours de bureaux de Los Angeles "se vendent moins cher que le montant de la dette qui pèse sur elles." Pour Musk, cela confirme ses prédictions et lui permet de mettre en garde contre l'immobilier résidentiel, qu'il devrait suivre, selon lui, la même trajectoire que l'immobilier commercial.

"L'immobilier commercial fond rapidement", a déclaré le milliardaire, après le message de Sacks. "Les valeurs résidentielles suivent." Le pessimisme du magnat de la technologie suit les remarques qu'il avait faites à la mi-mai. À l'époque, il avait exprimé son accord avec une analyse indiquant que la crise de l'immobilier résidentiel bouillonnait. "Les gens qui sont déjà dans les maisons ne peuvent pas se permettre de vendre, ceux qui louent ne peuvent pas se permettre d'acheter", a déclaré le 13 mai Chen Fang, directeur d'exploitation de BitGo, une entreprise de confiance et de sécurité pour les actifs numériques. "Nous sommes coincés dans cet état jusqu'à ce que le marché de l'emploi s'effondre et que les gens qui ont des maisons soient forcés de faire défaut sur leurs prêts hypothécaires, envoyant le marché de l'immobilier dans la prochaine spirale de la mort."

"Tragiquement précis", a conclu le fondateur de Tesla. En somme et selon lui,, il faut se préparer à une chute de l'immobilier résidentiel également. En effet, l'un des effets négatifs de la crise de confiance bancaire est qu'elle a poussé les banques à fermer le robinet du crédit. Obtenir un prêt devient de plus en plus difficile car les banques, qui veulent préserver leur liquidité, ont ajouté des critères plus stricts à leurs décisions de crédit.

Entre cela et les taux d'intérêt qui ont augmenté depuis plus d'un an en raison de la politique monétaire des banques centrales, le crédit est devenu cher. Les ménages se retrouvent donc avec des paiements mensuels qui ont fortement augmenté.