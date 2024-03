10 millions de logements peuvent se fissurer, il n'y a qu'un seul moyen de savoir lesquels

Les épisodes de sècheresse peuvent considérablement endommager votre maison. De grandes fissures se transforment parfois en véritable sinistre.

Comme si les incendies de forêt et la hausse des températures ne suffisaient pas, on apprend désormais que le réchauffement climatique menace de fissurer des millions de bâtiments français. En effet, les épisodes de sécheresse – devenus monnaie courante en période estivale – peuvent provoquer d'importants sinistres dans les logements de nombreux Français. En tout cas ceux dont les sols correspondent à certains critères.

Le pouvoir publics ont pris des mesures pour aborder ce défi, notamment en investissant dans la recherche sur les sols et en promouvant des techniques de construction plus résilientes. Par exemple, des fondations plus profondes et des matériaux de construction adaptés peuvent atténuer les risques de dommages structuraux.

En outre, plusieurs municipalités ont mis en place des programmes d'inspection des bâtiments pour identifier les structures à risque et informer les propriétaires des mesures à prendre pour renforcer leurs logements. Cela inclut également des subventions pour les rénovations visant à améliorer la résistance des bâtiments aux conditions climatiques changeantes.

Des précautions que beaucoup seraient avisés de prendre. Car une fois les fissures apparues, le coût des réparations peuvent s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans le pire des cas, les biens deviennent totalement inhabitables et donc invendables.

Le phénomène ne doit pas être pris à la légère : "10,4 millions de bâtiments en France sont directement menacés par la fragilisation et les fissures", affirme un recensement effectué en juin 2021 par le ministère de la Transition écologique. Dans le détail, "environ une maison sur deux (54,2%) est susceptible d'être impactée", alerte Yves Moalic, référent de l'association nationale Les Oubliés de la Canicule, regroupant les sinistrés victimes de ces catastrophes.

Mais alors, quelle est la cause de ce drame immobilier ? Il s'agit d'un élément présent dans de nombreux sols en France : l'argile. Cet élément peut être responsable d'un phénomène baptisé le "retrait-gonflement". En clair, sous l'effet de la sècheresse, "la terre se rétracte faisant tomber les fondations, ce qui les endommage", explique Yves Moalic. A l'inverse, "lorsque la pluie tombe, la terre gonfle et les fondations remontent et se cassent une seconde fois." Résultat : les murs se fissurent et les factures s'entassent.

Votre logement actuel ou futur est-il concerné ? Pour le savoir, rendez-vous sur le site gouvernemental Géorisques. Une carte de France vous indique les zones à risque exposées au phénomène du "retrait-gonflement".