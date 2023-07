Cette technique vous permet de détecter une caméra cachée dans votre location réservée pour les vacances

Des caméras cachées dans votre location pour les vacances vous filment peut-être jour et nuit, parfois dans votre intimité… Voici comment les détecter.

Airbnb, Abritel, Booking… Sur plusieurs plateformes de réservation de logement, la même histoire glauque se répète. Dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, certains locataires affirment avoir été filmés, à leur insu et souvent dans leur intimité, par des caméras cachées. Dissimulées dans l'appartement ou dans la maison, ces appareils sont placés là vraisemblablement par le propriétaire des lieux. Ainsi, lors d'un voyage d'affaires ou pendant vos vacances, il se peut que vous soyez filmé, jour et nuit, des heures durant, sans vous en rendre compte. Pire encore : certaines caméras sont reliées à Internet et des applications permettent parfois de tout visionner en direct. Récemment le récit de deux jeunes femmes, victimes de cette pratique, a suscité de vives émotions sur les réseaux sociaux. Les deux amies parties en vacances à Annecy ont découvert une caméra cachée dans leur salle de bain.

Mais alors, comment identifier ces caméras conçues justement pour passer inaperçu ? Inutile de tomber dans la paranoïa et de mettre sens dessus dessous le logement que vous louez. S'il est quasiment impossible de détecter une caméra cachée à l'œil nu, votre téléphone, en revanche, en est capable.

En effet, il vous suffit d'utiliser le flash de votre smartphone ou une lampe torche pour passer le faisceau de lumière sur la moindre appareil qui vous paraît suspect (réveil, horloge, interrupteur, cadre, etc…). L'objectif de la caméra cachée fera comme un miroir et reflètera la lumière.

Enfin, vous pouvez également éteindre toutes les lumières et fermer les volets de votre location afin de vous plonger dans le noir complet. La plupart des caméras discrètes utilisent la vision nocturne et sont donc équipées d'une LED infra-rouge que votre téléphone peut voir. Pour cela, prenez votre smartphone, mettez le mode "photo" et balayez les pièces du logement. Si vous voyez une lumière clignoter, c'est qu'il s'agit d'une LED infra-rouge, et donc que vous êtes observé…