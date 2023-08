Le prix de votre logement a baissé, découvrez de combien

Les prix de l'immobilier chutent à mesure que les ventes se raréfient. Découvrez quels départements français sont le plus touchés par ce phénomène.

Le marché de l'immobilier commence à perdre de sa superbe. Pour la première fois depuis des années, le prix de votre maison ou de votre appartement commence à chuter. La faute à la crise économique, liée notamment à la guerre en Ukraine, qui est venue mettre un coup d'arrêt à l'effervescence que connaissait jusque-là le secteur de l'immobilier.

En cause, sous l'effet de l'inflation, les banques ont augmenté les taux d'intérêt, notamment sur les prêts immobiliers. Selon la Banque de France, le taux moyen des crédits immobiliers est passé de 2% en fin d'année 2022 à 4,05% en septembre 2023. Par conséquent, les prêts coûtent de plus en plus cher. Une situation qui a freiné les ardeurs de bon nombre d'acheteurs potentiels, frileux à l'idée de trop s'endetter. Résultat, le nombre de ventes de logements a nettement diminué, d'après la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM). "Entre mars 2022 et mars 2023, seulement 1 069 000 transactions ont eu lieu", soit une baisse de 9% sur un an. Or, la logique du marché est implacable : une réduction des achats conduit mécaniquement à une baisse des prix.

© Fédération nationale de l'immobilier

Tout le pays est concerné si l'on en croit le baromètre de la FNAIM publié le 1er juin dernier. Globalement, les maisons et les appartements ont perdu, en moyenne, 1% de leur valeur entre mars et mai 2023. Toutefois, des disparités existent selon les départements. Dans certaines grandes villes comme à Paris ou à Lyon, le prix des logements a chuté de 3,2% en l'espace d'une année. D'après les prévisions de la FNAIM, la réduction des prix devrait s'inscrire dans la durée puisque le volume des transactions immobilières risque de poursuivre sa chute pour atteindre 950 000 ventes sur l'ensemble de l'année 2023.