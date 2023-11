Cette carte montre la chute des prix de l'immobilier près de chez vous, certains départements y échappent

Sur l'ensemble du territoire français les prix de l'immobilier chutent à mesure que les ventes se raréfient. Découvrez quels départements sont épargnés par ce phénomène.

Bonne nouvelle pour les acheteurs et mauvaise passe pour les vendeurs. Le marché de l'immobilier continue à perdre de sa superbe. Après avoir connu des années d'effervescence, le secteur voit les prix de l'immobilier baisser drastiquement depuis plusieurs mois sur la quasi-totalité du territoire français. Ainsi, maisons et appartements perdent de leur valeur dans environ 3 départements sur 4.

En cause, sous l'effet de l'inflation, les banques ont augmenté les taux d'intérêt, notamment sur les prêts immobiliers. Selon la Banque de France, le taux moyen des crédits immobiliers est passé de 2% en fin d'année 2022 à 4,05% en septembre 2023. Par conséquent, le coût des emprunts ne cesse d'augmenter. Une situation qui a freiné les ardeurs de bon nombre d'acheteurs potentiels, frileux à l'idée de trop s'endetter.

D'autant que le taux d'inflation actuel, s'établissant à 4,9% en septembre, mine également le pouvoir d'achat des ménages. Pris en tenaille entre ces deux conséquences de la hausse des prix, les Français voient leur capacité à acquérir un bien immobilier particulièrement restreinte.

Résultat, le nombre de ventes de logements a nettement diminué, d'après la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM). "Entre octobre 2022 et 2023, le nombre de transactions immobilières sur les appartements et les maisons a chuté de 15,7%", détaille Loïc Cantin, président de la FNAIM. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il y a eu, en l'espace d'un an, moins d'un million de ventes sur l'ensemble du territoire français. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser dans les mois à venir. Selon Loïc Cantin, "entre janvier et décembre 2023, les ventes immobilières vont diminuer de 21%, passant de 1 070 850 en 2022 à 885 000 cette année".

Or, la mécanique du marché est implacable : moins il y a de ventes et plus le prix des logements diminue. "La tendance baissière impacte 7 des 10 plus grandes villes françaises où les prix de l'immobilier étaient les plus élevés", constate Emmanuel Perray, directeur des études économiques à la FNAIM.

Et l'expert en immobilier d'ajouter, "au niveau de Paris et de sa banlieue, les baisses de prix oscillent entre 5% et 8% selon les départements ", tandis qu'à l'inverse, de l'autre côté du spectre, certains territoires résistent à la chute des prix. "C'est le cas de la Corse et de la région PACA où les prix ne baissent pas et vont même augmenter entre 2% et 4% dans certaines communes", indique Emmanuel Perray.

© FNAIM

La carte ci-dessus indique les variations des prix de l'immobilier sur l'ensemble des logements (maisons et appartements) entre le 1er octobre 2022 et le 1er octobre 2023. Seule une trentaine de départements ne subissent pas une chute des prix de l'immobilier.