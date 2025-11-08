80 000 euros pour 4 m² : dans ce studio à vendre, il faut mettre le lit sur l'évier pour dormir

C'est une chambre "unique qui est une parfaite illustration de la vie parisienne", selon l'agence immobilière.

C’est le prix d’une maison en Creuse, d’une villa en Espagne, d’un appartement à Saint-Etienne ou encore d’un petit avion de tourisme d’occasion. 80 000 euros : c’est aussi le prix d’un “studio” de seulement quatre mètres carrés actuellement en vente.

Cette annonce immobilière, évidemment pour un studio parisien, pose question. N’est-il pas interdit de vendre un bien immobilier de moins de neuf mètres carrés en France ? “Cette règle ne concerne que la location, répond Jonathan Durand, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit immobilier, interrogé par le JDN. Dans le cadre d’une vente immobilière, il n'existe pas de surface minimale.” Théoriquement, il est légal de vendre un bien immobilier d’un mètre carré.

“Tant que le studio n’est pas destiné à la location, la question de la surface ne se pose pas sur le plan légal”, résume Jonathan Durand. L’annonce immobilière ne précise pas cette subtilité. Pour ces 4,81 mètres carrés, elle parle plutôt d’une chambre “unique qui est une parfaite illustration de la vie parisienne”.

C’est que “malgré sa petite superficie”, la chambre offre “un cadre de vie optimisé et confortable. Chaque centimètre carré a été astucieusement aménagé pour offrir un espace où l'on se sent bien chez soi dès le seuil franchi”, indique l’agence immobilière.

Il est vrai que sur les photos, prises en partie depuis le couloir des parties communes, la chambre semble bien équipée : kitchenette, évier, mini frigo, espace de rangement pour la vaisselle et même une petite douche.

La nuit, un lit accroché au plafond se déploie pour occuper tout l’espace - attention à bien éteindre les plaques et se laver les dents avant, puisque le lit se cale au-dessus du coin cuisine. L’annonce immobilière ne précise pas un point important : où sont les toilettes ? Possiblement dans les parties communes. Le JDN a contacté l’agence qui ne nous a pas encore répondu.

Qu’est-ce qui justifie son prix de 83 500 euros ? Selon l’agence immobilière, plusieurs éléments. Déjà, les honoraires de l’agence, inclus dans ce prix : 8 500 euros. Ensuite, l’adresse : la chambre est située à Ecole-Militaire, dans le 7ème arrondissement de Paris, quartier très chic proche du Champ de Mars et des Invalides. Enfin, des travaux ont été réalisés pour aménager ce petit espace.

Il faut aussi savoir que ce bien n’est pas destiné à de jeunes propriétaires qui veulent quitter leur location, mais plutôt à des travailleurs hybrides qui cherchent un pied-à-terre les jours où ils travaillent dans la capitale. Reste que ce studio, qui affiche un DPE G, est proposé à 15 600 euros le mètre carré, un tarif supérieur au prix médian du quartier, estimé à 13 421 euros selon les chiffres des notaires de France.