Une spectaculaire pluie d'étoiles filantes sera visible en France à 20 heures, voici la date à retenir

Cette fois-ci, il ne sera pas nécessaire de veiller toute la nuit pour apprécier les étoiles filantes. Elles seront visibles en soirée.

Vous aimez les étoiles filantes mais pas au point de faire nuit blanche ? Dans ce cas, la prochaine pluie de météores est faite pour vous. Après les Orionides en octobre, le ciel va accueillir les Léonides en novembre. Tous les ans, la Terre traverse les débris rocheux de la comète Temple-Tuttle dans la période de novembre. Les débris rocheux laissés par le passage de comète forment les météores que nous pouvons apercevoir dans le ciel.

Cette année, plusieurs pics de Léonides sont possibles d'après les spécialistes. Toutefois, tous s'accordent sur une soirée précise : celle du 17 novembre. "Un pic est pronostiqué vers 20h et un autre à 23h40", précise la Cité de l'Espace de Toulouse sur son site Internet. Contrairement aux Orionides, le pic ne sera pas en pleine nuit mais bien en soirée. L'occasion parfaite d'en profiter en famille, sans avoir à faire nuit blanche. Un autre pic est attendu quelques heures plus tard, le 18 novembre vers 3 heures du matin. Il sera possible d'en voir entre 15 et 20 par heure dans ces moments précis.

Pour les plus impatients, les autres possibilités de pics sont le 9 novembre vers 23 heures, et le 15 novembre vers 4 heures du matin, toujours selon la Cité de l'Espace de Toulouse. Le centre précise également que pour maximiser ses chances de voir les étoiles filantes, il faut regarder vers le radiant, à savoir le point d'où semblent venir les étoiles. Pour les Léonides, il faudra se tourner vers la constellation du Lion. Des applications comme Stellarium, Star Walk ou Sky Tonight permettent de les repérer. Le terme "Léonide" est issu de "lion" pour cette raison.

Avec l'heure d'hiver et une Lune faiblement illuminée (6%), il y a de bonnes chances de pouvoir observer les étoiles. Interrogé par le Journal du Net le mois dernier pour évoquer les Orionides, Laurent Chassignard, président du Quasar 95, un club d'astronomie basé dans le Val d'Oise donnait les conseils suivants. "Il est nécessaire de trouver un endroit avec une vue dégagée pour voir le ciel largement. On arrive dans la saison où il fait vraiment froid alors pensez à prendre une bonne couverture, et pourquoi pas une boisson chaude." Il est également recommandé de rester une trentaine de minutes dehors pour habituer ses yeux à l'obscurité, et de fuir la pollution visuelle urbaine.

Les Léonides sont des météores rapides allant à une vitesse de 71 kilomètres par seconde. Ils sont particulièrement connus des spécialistes en raison d'une tempête de météores en novembre 1833. Plus de 100 000 par heure fendaient le ciel à toute allure, un spectacle qui a interrogé de nombreux astronomes. Grâce à leurs recherches, ils ont su prédire qu'un phénomène d'une telle ampleur se reproduirait en 1866. Ils avaient juste, ces tempêtes de Léonides sont observables tous les 33 ans. La prochaine aura lieu en 2033 où près de 400 météores par heure pourraient être visibles.