Le groupe NRJ saisit le Conseil d'État au sujet du non-renouvellement de NRJ12 sur la TNT

L'Arcom a annoncé en juillet ne pas renouveler la fréquence TNT de NRJ12 l'an prochain. Le groupe lance un recours.

"NRJ Group et NRJ 12 viennent de saisir le Conseil d'État en référé et au fond pour obtenir, respectivement, la suspension puis l'annulation de la mesure de pré-sélection de l'Arcom", a annoncé le groupe audiovisuel français, ce mercredi 18 septembre, dans un communiqué.

En juillet, l'Arcom avait dévoilé sa pré-sélection de 15 chaînes retenues pour bénéficier d'une fréquence TNT en 2025. NRJ12 n'y figurait plus, pas plus que C8. A l'inverse, deux nouvelles faisaient leur entrée : FTV, pour le groupe Ouest-France, et RéelsTV, pour CMI Média.

La décision du régulateur de l'audiovisuel français doit encore être entérinée par la signature de conventions avec les 15 chaînes retenues. Mais NRJ Group n'a pas l'intention d'attendre cette officialisation pour entamer un recours : son exclusion de la présélection, jugée "totalement incompréhensible, est en réalité une décision qui fait d'ores et déjà grief à NRJ 12, ce qui justifie la saisine du juge administratif sans attendre que l'Arcom publie ses décisions définitives", explique le communiqué.

D'autres recours prévus contre l'Arcom

En juillet, l'Arcom avait justifié sa sélection par "l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de pluralisme". Dans le cas de C8, il n'était pas difficile de lier l'exclusion aux multiples amendes infligées par l'Arcom à l'émission "Touche pas à mon Poste" de Cyril Hanouna. Pour ce qui de NRJ12, la chaîne enregistre de faibles audiences et programme essentiellement des rediffusions : ce manque de contenus inédits a été cité comme une possible cause du non-renouvellement de sa fréquence.

"Le groupe NRJ reste pleinement mobilisé pour défendre activement ses droits et utilisera toutes les voies de recours à cet effet", a assuré le communiqué. Le groupe Canal+ a aussi fait savoir qu'il engagerait des recours contre l'exclusion de C8 de la TNT. La webtélé politique Le Média, qui espérait quant à elle décrocher pour la première fois une fréquence, a également annoncé son intention de saisir le conseil d'État.