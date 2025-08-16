Ce cofondateur d'Apple aurait pu être milliardaire mais il vit aujourd'hui dans un mobil-home

Ronald Wayne est l'un des trois fondateurs d'Apple. Mais son aventure au sein de la firme à la pomme fut de très courte durée : onze jours après sa création, il revendit ses 10% de parts pour 800 dollars.

Si Steve Jobs reste la figure emblématique d'Apple, et que Steve Wozniak, l'ingénieur de génie, est souvent cité à ses côtés, peu de gens savent qu'un troisième homme a cofondé l'entreprise en 1976 : Ronald Wayne. Le 1er avril de cette année-là, dans un garage de la Silicon Valley, ces trois pionniers signaient ensemble les statuts d'une société appelée à changer durablement le monde de la technologie.

À la création d'Apple, les parts étaient réparties entre Steve Jobs et Steve Wozniak, chacun détenant 45%, et Ronald Wayne, qui en possédait 10%. Âgé de 41 ans, Ronald Wayne, qui a dessiné le logo original de l'entreprise et rédigé les premiers documents officiels, était bien plus âgé que ses deux jeunes associés d'une vingtaine d'années. Propriétaire de biens personnels et donc plus exposé, il craignait les conséquences juridiques en cas d'échec. Or, les premiers projets de Steve Jobs impliquaient d'emprunter de l'argent pour fabriquer les ordinateurs avant même d'avoir sécurisé les commandes.

Redoutant de devoir assumer d'éventuelles dettes, Ronald Wayne a préféré se retirer et céder ses parts pour 800 dollars le 12 avril 1976, seulement onze jours après la création officielle d'Apple. Ce choix, rationnel à ses yeux à l'époque, s'est révélé lourd de conséquences. Près d'un demi-siècle plus tard, les 10% qu'il détenait brièvement dans la firme à la pomme représenteraient environ 319 milliards de dollars, compte tenu de la valorisation de l'entreprise au 21 juillet 2025. Une somme colossale, vertigineuse, qui le placerait parmi les premières fortunes mondiales.

À l'opposé de ce destin financier manqué, Ronald Wayne, âgé de 91 ans, a mené une vie relativement modeste. Il vit dans un mobil-home situé dans une zone désertique du Nevada, dans le sud-ouest des États-Unis. Dans une interview accordée au média américain Vice en 2017, il a expliqué qu'il complétait ses revenus grâce à la vente de timbres et de pièces de collection. Il a également indiqué n'avoir jamais acheté le moindre équipement Apple, et ce par choix personnel.

Toujours dans cette même interview, Ronald Wayne confiait que Steve Jobs ne lui avait jamais proposé d'argent, mais lui avait offert à trois reprises la possibilité de revenir travailler chez Apple. Il a décliné chaque invitation. Des décennies après avoir cédé ses parts, Ronald Wayne affirme ne nourrir aucun regret. Il explique qu'il n'avait ni l'ambition ni le tempérament pour la vie d'entrepreneur. "J'étais dans l'ombre des deux autres, je savais que je n'aurais jamais pu développer mon propre projet. " Il en est convaincu : une carrière chez Apple l'aurait conduit à une existence éreintante. " Si j'étais resté, j'aurais fini comme l'homme le plus riche du cimetière. "