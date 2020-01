Trottinettes en libre-service : Bird rachète son concurrent Circ

300 salariés de l'allemand Circ, présent dans 43 villes, rejoindront l'américain Bird. La marque Circ sera conservée ou non selon les villes.

Le marché des trottinettes en libre-service amorce sa concentration, avec l'annonce par l'américain Bird du rachat de son concurrent allemand Circ, présent dans 43 villes en Europe et au Moyen-Orient, dont Paris et Marseille. A l'échelle européenne, 300 salariés de Circ seront repris par Bird... qui refuse de dévoiler l'effectif total de Circ. En France, l'opérateur assure que toutes les équipes seront préservées. Circ (ex-Flash) est en difficultés depuis plusieurs mois. L'entreprise a quitté Lyon en août en licenciant ses 44 salariés, avant de se séparer de 10% de ses effectifs mondiaux en novembre.

75 millions de dollars supplémentaires pour Bird

Bird annonce en même temps que ce rachat une augmentation de sa dernière levée de fonds toujours en cours, qui passe de 275 à 350 millions de dollars. Faut-il voir dans ces 75 millions supplémentaires les fonds nécessaires au rachat de Circ ? Bird affirme que les deux opérations ne sont pas liées. "Circ a levé plus de 55 millions d'euros, ce serait triste si l'entreprise avait été rachetée seulement 75 millions de dollars", précise un actionnaire de Circ, qui affirme sans vouloir en dire davantage que l'opération est d'un montant supérieur.

Bird va-t-il avaler Circ ou lui laisser conserver son service et sa marque ? "La situation sera évaluée au cas par cas", en fonction des villes, précise l'entreprise au JDN. Seule certitude pour l'instant : le service devrait perdurer à Paris. Et on comprend aisément pourquoi : comme sa nouvelle maison-mère Bird, Circ est candidat à l'appel d'offres de la mairie de Paris. Bird augmente donc ses chances d'être sélectionné en proposant deux candidatures.

Par ailleurs, Bird et Circ ont gagné l'appel d'offres organisé par Marseille l'année dernière, au côté de leur rival suédois Voi. Avec cette acquisition, Bird contrôle désormais les deux-tiers du marché phocéen. Le rachat de Circ lui permet aussi d'augmenter son empreinte géographique, en particulier au Moyen-Orient où l'Américain n'est pas encore présent.