Coronavirus : chez les VTC, moins de chauffeurs et encore moins de clients

L'activité est en baisse de 30% ces derniers jours et pourrait s'effondrer avec les mesures de confinement. A moins que l'Etat les mobilise via son décret à paraître le 19 mars ?

Entre l'effondrement du tourisme et la réduction des déplacements personnels comme professionnels, l'activité des plateformes VTC a fortement chuté ces derniers jours. "Nous constatons une baisse du nombre de commandes de 20 à 30% entre le 13 et le 16 mars par rapport aux moyennes habituelles", affirme Benjamin Nahoumovtich, fondateur de search.cab, un comparateur des prix des VTC et taxis destiné aux entreprises. Même constat chez son homologue Bebop, de son côté focalisé sur les comparaisons de prix auprès des particuliers. Son fondateur Frédéric Lefebvre évoque une baisse de 30% des voyages entre le 7 et 16 mars.

Kapten enjoint ses clients à rester chez eux et à n'utiliser ses services qu'en cas d'obligation

Teddy Pellerin, PDG de la plateforme française Heetch, confirme l'ampleur des dégâts : "Nous sommes à -30% en moyenne en France ces derniers jours, avec une baisse plus forte à Paris que dans le reste de la France. A Bruxelles, c'est même une baisse de 50%." Contactés, Uber et Le Cab n'ont pas souhaité commenter, tandis que Kapten reconnaît une chute d'activité, sans vouloir en dire davantage.

Un flétrissement de la demande qui n'est pas suivi par une diminution de l'offre de même ampleur. "Le nombre de chauffeurs est aussi en baisse, mais seulement de l'ordre de 15 à 20%, car ils ont besoin de continuer à travailler pour générer des revenus puisqu'ils sont indépendants," précise Teddy Pellerin. Alors qu'auparavant l'offre et la demande étaient déséquilibrées, avec davantage de clients que de chauffeurs, provoquant de fréquentes augmentations de prix dynamiques pour attirer ces derniers, les choses se sont rééquilibrées. "Les périodes d'augmentation des prix sont moins fréquentes", confirme Teddy Pellerin. "Il y a eu une très forte baisse du nombre de phases d'augmentation de prix ces derniers jours", abonde Frédéric Lefebvre. De facto, les prix moyens des courses ont baissé.

Uber a décidé de suspendre sa fonctionnalité de trajets partagés Pool afin "d'aider à aplatir la courbe de propagation"

La situation devrait continuer à se dégrader, alors que le gouvernement a décrété un confinement de la population depuis le 17 mars à midi. Les déplacements sont réduits au strict minimum, c'est-à-dire faire ses courses, se soigner, ou se rendre sur son lieu de travail lorsqu'il est impossible de télétravailler. "Nous nous attendons à ce que l'activité chute à presque 0", confie Teddy Pellerin. "Cela sera très difficile pour les chauffeurs et il faudra trouver un moyen de les accompagner". De son côté, Kapten semble encourager le mouvement. Dans un e-mail envoyé à ses utilisateurs le 17 mars, la plateforme enjoint ses clients à rester chez eux et à n'utiliser ses services qu'en cas d'obligation, et surtout pas s'ils se sentent malades pour se rendre à l'hôpital. Uber a pour sa part décidé de suspendre sa fonctionnalité de trajets partagés Pool afin "d'aider à aplatir la courbe de propagation".

Une source chez les plateformes VTC précise au JDN que des contacts ont bien eu lieu avec les autorités

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé que les taxis seraient "mobilisables" pour transporter les personnels soignants, précisant que "l'Etat paiera". Le gouvernement n'a pas détaillé davantage son dispositif pour le moment. Les VTC en feront-ils partie ? Contacté par le JDN, le cabinet du ministre chargé des Transports précise que leur participation "a été proposée" lors de réunions préparatoires, mais ne peut pas encore affirmer qu'ils y seront intégrés. "Une task force interministérielle a été mise en place sous l'égide du Premier ministre", ajoute un porte-parole. "Actuellement, les efforts sont concentrés sur l'évaluation de la demande en lien avec les hôpitaux. En parallèle, des discussions ont été engagées avec les opérateurs, principalement les taxis."

Une source chez les plateformes VTC précise au JDN que des contacts ont bien eu lieu avec les autorités, et s'attend à ce que les VTC soient intégrés au dispositif. "Nous nous y préparons", ajoute-t-elle, sans en savoir davantage sur la forme précise que prendra cette mobilisation. Un décret instaurant de nouvelles obligations pour le secteur des transports en lien avec le coronavirus doit être publié le 19 mars pour préciser, entre autres, les modalités de cette mobilisation.