Trottinettes : Paris choisira les vainqueurs de son appel d'offres début juin

Selon nos informations, la mairie a prévenu les prétendants que l'instruction de leurs candidatures étaient en cours.

Déjà maintes fois reporté, l'appel d'offres organisé par la mairie de Paris a lui aussi fait les frais du désordre causé par le coronavirus. Aux dernières nouvelles, la ville prévoyait de choisir les vainqueurs après les élections municipales (15 et 22 mars), puis de signer les conventions entre avril et mai, afin qu'elles prennent effet le 1er juin. Selon nos informations, la mairie a contacté les candidats à l'appel d'offres par e-mail la semaine dernière pour les prévenir que l'instruction des candidatures était "en cours" et qu'elle prévoyait de communiquer les résultats de l'appel d'offres "début juin". Elle n'a en revanche pas donné de date prévisionnelle pour le début des opérations sous ce nouveau régime, qui ne retiendra que trois opérateurs qui pourront chacun opérer 5000 appareils pendant deux ans (lire l'article : Trottinettes : qui sont les acteurs intéressés par l'appel d'offres de Paris ?)