Le financement de la fintech chute lourdement en 2023

Le financement mondial de la fintech a été divisé par deux par rapport à 2022. Les secteurs des banques et de la gestion de patrimoine ont été les plus touchés.

La fintech n'a pas été épargnée par le ralentissement du marché du capital-risque. D'après une étude publiée par CB Insights, le financement mondial du secteur est tombé à 39,2 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 50% sur un an (78,6 milliards de dollars en 2022). Cette diminution est encore plus marquée que pour le reste de l'écosystème tech, dont le financement a baissé de 42% d'après CB Insights.

En 2023, le financement mondial de la fintech s'élève à 39,2 milliards de dollars. © CB Insights

Le secteur des banques est le plus touché (2,2 milliards de dollars, -72% par rapport à 2022) devant la gestion de patrimoine (3,5 milliards de dollars, -61% par rapport à 2022). Celui des paiements s'en tire un peu mieux (14,1 milliards de dollars, -30% par rapport à 2022). S'il semble logique que le financement de la fintech soit inférieur à la période euphorique qui a suivi le covid (140,8 milliards de dollars en 2021), il est également plus faible qu'en 2019 (48,9 milliards de dollars) et 2020 (50,4 milliards de dollars).

Le secteur des banques est le plus touché. © CB Insights

Autre chiffre peu flatteur mis en avant par l'étude, les levées de fonds ont atteint en 2023 un montant médian de 3,2 millions de dollars. En 2021, ce montant était de 13,8 millions de dollars. Sans surprise, le nombre de levées de fonds observé chute également. On en compte 3 801 en 2023 (dont seulement 740 au quatrième trimestre) contre 6 108 en 2022.

La fintech ne compte que 3 801 levées de fonds en 2023. © CB Insights

3 nouvelles licornes dans les pays du Golfe

A noter que la chute du financement de la fintech a été particulièrement prononcée en Amérique latine (1,2 milliard de dollars, -68% par rapport à 2022) et en Europe (6,5 milliards de dollars, -64% par rapport à 2022). L'Afrique a réussi à limiter la casse (0,8 milliard de dollar, -27% par rapport à 2022) tandis que les Etats-Unis, eux, concentrent 41% des opérations mondiales.

Les Etats-Unis concentrent 41% des transactions mondiales. © CB Insights

Enfin, la fintech a vu naitre huit nouvelles licornes en 2023 dont deux en Arabie Saoudite (Tabby et Tamara, toutes deux spécialisées dans le buy now pay later) et une aux Emirats arabes unis (Andalusia Labs, spécialisée dans la gestion des risques crypto). Si aucune fintech française n'a accédé au rang de licorne en 2023, Pennylane, qui propose une solution de gestion financière et comptable, a été valorisée à un milliard d'euros début février.