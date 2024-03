Qonto lance une offre de paiement fractionné

Il s'agit de la première solution de financement développée en interne par le spécialiste de la gestion financière des PME et des indépendants.

La licorne française Qonto lance ce 26 mars une offre de paiement fractionné. La néobanque des pros, spécialiste de la gestion financière des PME et des indépendants, s'appuie sur sa propre licence de services de paiement déjà existante. Ce nouveau service est directement accessible depuis l'application mobiles et le site web de Qonto.

Le paiement fractionné est la première solution de financement développée en interne par l'entreprise. Cette nouvelle offre, qui vient s'ajouter aux services proposés par les partenaires de Qonto (Defacto, Silvr, Karmen, Edebex, Riverbank), intègre la plateforme de financement lancée en 2023 par la néobanque. Cette plateforme a permis le financement de 8 000 projets en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Un accès instantané à des fonds allant jusqu'à 10 000 euros

Concrètement, les clients éligibles de Qonto peuvent avoir accès à des fonds allant jusqu'à 10 000 euros. Une fois le financement approuvé, les fonds sont instantanément disponibles sur le compte du client. Le remboursement commence 30 jours après l'achat et se fait via trois versements automatiques sur 90 jours. Un taux d'intérêt de 1,17% par mois est appliqué. Comme le précise l'entreprise, "la demande de paiement fractionné d'un client sera systématiquement liée au règlement d'une facture et non d'un achat", ce qui distingue ce nouveau service d'une offre de crédit.

Selon un baromètre publié fin 2023 par la néobanque elle-même, 23% des PME se disaient "pessimistes" ou "très pessimistes" quant à leur accès au financement en 2024. "Le besoin de financement des entreprises européennes est réel, et nous sommes fiers d'offrir une solution complète avec le paiement fractionné et notre plateforme de financement", déclare Philippine Rougevin Baville, directrice générale France chez Qonto. "Ce lancement nous rapproche encore plus de notre objectif de devenir la solution gestion financière de référence pour un million de PME et indépendants européens d'ici la fin de 2025".