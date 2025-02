NFC d'Apple, cartes virtuelles, Wero, regtech… Les 10 tendances fintech de 2025 selon Juniper Research

Banques, géants des paiements, fintechs durables, plateformes de Baas ou encore regtechs : l'ensemble du paysage de la fintech est concerné par les prédictions de Juniper Research.

Dans un rapport publié ce 29 janvier, Juniper Research prédit les dix tendances qui animeront le secteur de la fintech en 2025 au niveau mondial. Pour les identifier, ce cabinet expert des analyses sur la tech s'est appuyé sur "ses propres recherches, des rapports de l'industrie, des études de marché et des avis de spécialistes". D'autres critères comme "le potentiel de croissance et de rupture" ont également été pris en compte. A noter que ces prédictions sont classées par ordre d'importance.

#1 L'ouverture de la puce NFC d'Apple stimulera le marché des wallets

En août 2024, sous la pression de l'Europe, Apple annonçait l'ouverture de sa puce NFC et autorisait ainsi les transactions sans contact depuis une application tierce, sans passer par Apple Pay. Selon Juniper Research, cette décision pourrait favoriser la concurrence en permettant à des wallets comme PayPal, Google Wallet ou Samsung Wallet d'opérer sur iOS. Elle ouvre aussi la voie aux banques, aux plateformes de cryptomonnaies et aux grandes enseignes qui pourraient développer leurs propres solutions de paiement NFC.

#2 Les cartes virtuelles révolutionneront les dépenses BtoB

Selon le rapport, les cartes virtuelles vont transformer la gestion des dépenses en entreprise en 2025 en offrant plus de sécurité, de contrôle et de transparence. Celles-ci "permettent une émission instantanée, des plafonds de dépenses et des restrictions par commerçant, réduisant ainsi la fraude et les erreurs". Leur adoption sera portée par les grandes entreprises, qui bénéficieront d'une gestion optimisée des notes de frais. Juniper Research prévoit que les cartes virtuelles représenteront 4% des paiements B2B mondiaux en 2025, dépassant l'argent liquide et les chèques.

#3 La biométrie comportementale permettra de mieux lutter contre la fraude

En 2025, la biométrie comportementale deviendra un élément clé pour lutter contre la fraude et les cyberattaques. En analysant les habitudes en ligne du consommateur comme sa vitesse de frappe ou ses mouvements de souris, cette technique permet de détecter la fraude en continu. Les banques "adopteront cette technologie pour sécuriser les paiements A2A (compte à compte, ndlr)", ce qui permettra "d'améliorer la sécurité sans impacter l'expérience utilisateur".

#4 Les e-commerçants adopteront des solutions de paiement "glocales"

Face à la croissance rapide de l'e-commerce dans les économies émergentes, les e-commerçants devront adopter des solutions de paiements "glocales", ce qui signifie une combinaison de solutions globales et locales. L'adoption de ces solutions reposera sur l'utilisation de plateformes d'orchestration de paiements. Dans les pays émergents, ceux qui n'adopteront pas cette stratégie risqueront de perdre du terrain face aux acteurs locaux.

#5 Les regtechs seront portées par les défis de conformité du BaaS

Pour justifier cette cinquième prédiction, Juniper Research met en avant l'affaire Synapse, une fintech américaine spécialiste du banking as a service (BaaS) qui a fait faillite en 2024 à cause d'une mauvaise gestion des risques. Selon le rapport, pour éviter une telle issue, les plateformes du BaaS vont recourir à des regtechs pour mieux respecter les règles de conformité.

#6 Les banques devront investir pour se conformer à la DSP 3

Votée courant 2025, la DSP 3 (directive sur les services de paiement) viendra corriger les faiblesses de la DSP 2 dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'open banking. Si on ne connait pas encore le texte final, on connait en revanche les grandes lignes de ce texte qui imposera en Europe de nouvelles exigences sur l'authentification forte (SCA) et la qualité des API bancaire. De quoi inciter les banques à de nouveaux investissements technologiques.

#7 Capital One défiera Visa et Mastercard grâce au rachat de Discover

En février 2024, la banque américaine Capital One a racheté l'émetteur de cartes de crédit Discover pour 35 milliards de dollars. Selon le rapport, cette opération pourrait profondément modifier l'équilibre du marché des réseaux de cartes dominé par Visa et Mastercard. Si les premiers effets de ce rachat pourraient avoir lieu dès cette année, Juniper Research précise que l'inversion du rapport de force ne se fera pas à court terme.

#8 Wero transformera les paiements en Europe

Lancé en 2024 par l'EPI (European Payments Initiative), Wero permet d'échanger de l'argent entre pairs. Mais à terme, cette solution doit devenir un moyen de paiement à part entière, aussi bien pour payer en ligne qu'en magasin. Si en France, certains experts doutent de sa réussite, Juniper explique qu'en fonction "de son adoption en France et en Allemagne, Wero pourrait devenir l'alternative européenne aux géants américains du paiement".

#9 L'engouement autour de l'IA s'atténuera

En 2025, l'hype autour de l'IA va diminuer dans le secteur financier, les institutions prenant conscience des limites des projets d'intelligence artificielle sans objectif clair. Plutôt que d'être utilisées comme une solution universelle, les technologies IA seront recentrées sur des applications stratégiques, notamment la prévention de la fraude et la vérification d'identité.

#10 La fintech durable deviendra un facteur clé de différenciation pour les banques

Dernière tendance prédite par le rapport : en 2025, la durabilité deviendra un critère essentiel pour les consommateurs dans le choix de leur banque, notamment pour les services d'épargne et d'investissement. Les banques digitales tireront parti de cette tendance en intégrant des outils financiers durables dans leurs applications, permettant aux clients de mieux gérer leur empreinte carbone et de soutenir des initiatives écologiques.