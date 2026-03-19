Cleavr lève près d'un million d'euros pour lutter contre les retards de paiement

La start-up a développé un collaborateur IA qui assiste les équipes financières sur la quasi intégralité du cycle d'encaissement. A noter que le financement comprend une part de dette non dévoilée.

Premier tour de table pour Cleavr. La jeune pousse française, qui a développé un assistant IA dédié à l'encaissement, annonce ce 19 mars avoir levé un million d'euros auprès de Kima Ventures, Better Angle et de business angels. L'opération comprend une part de dette que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

"Un quart des faillites de PME sont directement liées aux retards de paiement", souligne Baptiste Nassoy, CEO et cofondateur. "Aujourd’hui, les outils traditionnels n’automatisent en moyenne qu’environ 20% du processus d’encaissement. Avec Cleavr, nous permettons d’en automatiser jusqu’à 80%".

Une cinquantaine de clients

Concrètement, la start-up fondée en 2025 a développé un collaborateur IA capable d’assister les équipes financières sur la quasi intégralité du cycle d’encaissement : identification des factures en retard, repérage des bons interlocuteurs, relances multicanales (email, appel, SMS), gestion des promesses de paiement et lettrage des règlements. Seul le paiement lui-même n’est pas pris en charge par la solution. "Nous avons même des partenariats avec des cabinets d'avocats pour déterminer si une action en contentieux est nécessaire", ajoute le dirigeant.

Cleavr, qui se connecte aux outils comptables et aux ERP des entreprises, permet de "réduire de 37 % le délai nécessaire pour être payé", assure Baptiste Nassoy. "Les équipes financières peuvent ainsi se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée". La start-up, dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, compte une cinquantaine de clients.

Cleavr souhaite profiter de cette levée de fonds pour s'ouvrir les portes de l'Europe : "Nous avons des discussions avancées avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne". Trois recrutements sont prévus pour renforcer l'équipe qui est pour le moment composée des trois fondateurs.