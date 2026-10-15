La comptatech Dougs lève 50 millions d'euros

Un financement qui doit notamment lui permettre de faire évoluer son modèle en proposant à ses clients un accompagnement en présentiel par un expert.

Joli tour de table pour Dougs. L'entreprise lyonnaise, qui a développé une solution d'expertise comptable en ligne, annonce ce 15 octobre une levée de fonds de 50 millions d'euros auprès d'Expedition Growth Capital. Elle avait déjà réuni 25 millions d'euros lors d'un précédent tour de table, en juillet 2023.

Fondé en 2015, Dougs a construit un logiciel de comptabilité avant d'ajouter plusieurs briques à sa solution : la création d'entreprise, la domiciliation, les formalités juridiques, la gestion de la paie, un compte professionnel grâce à un partenariat avec Qonto ou encore un portail de facturation puisque l'entreprise possède le statut de plateforme agréée dans le cadre de la réforme sur la facturation électronique obligatoire.

Dougs, dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, cible les petites entreprises, qui comptent rarement plus de cinq collaborateurs. La start-up revendique aujourd'hui 50 000 clients et 50 millions d'euros d'ARR. "On équipe un peu plus de 1% des entrepreneurs français. On doit figurer parmi les 30 premiers cabinets d'expertise comptable en France en nombre de clients, et ce sans aucune opération de croissance externe", se félicite Patrick Maurice, CEO et cofondateur.

50 000 clients

Si la comptabilité demeure son cœur de métier historique, Dougs a, comme de nombreuses fintech, progressivement élargi son offre pour devenir une plateforme multifonctions et participe ainsi au mouvement de convergence entre comptatech et néobanques. "Dans quatre ans, tout le monde proposera plus ou moins la même chose", confirme le dirigeant. "Mais chacun conservera sa spécificité et son expertise dans son secteur de prédilection. Pour nous, ce sera toujours la comptabilité".

Cette levée de fonds doit permettre à Dougs de poursuivre ses investissements dans l'intelligence artificielle, notamment à travers le développement d'un assistant destiné à ses clients. Celui-ci leur permettra de croiser leurs données comptables avec des informations économiques externes afin de mieux "maîtriser leurs coûts et optimiser leurs performances". Son lancement est prévu dans un délai de "quatre semaines maximum".

Enfin, cette levée de fonds doit permettre à Dougs de faire évoluer son modèle. "La mode du pur SaaS a un peu disparu", estime Patrick Maurice. "A partir de 2027, nous proposerons une présence physique. Nous n'allons pas ouvrir de cabinet, mais compléter notre offre en permettant à nos clients de rencontrer un interlocuteur en personne, qui jouera en quelque sorte le rôle de coach d'affaires. Cela permettra aussi de rompre l'isolement des dirigeants". A noter que des recrutements sont prévus puisque Dougs va renforcer ses équipes pour passer de 800 à 1 000 collaborateurs en 2027.