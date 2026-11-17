Face à la multiplication des sinistres, l'assurtech a développé un logiciel pour couvrir toute la chaîne de prévention : paramétrage, visite, rapport, plan d'actions, suivi et analyse de portefeuille.

Premier tour de table pour Previsia. La start-up toulousaine, qui ambitionne de démocratiser la prévention des risques, annonce ce 17 novembre une levée de fonds de 3,8 millions d'euros auprès d'Irdi et d'Aris.

"Les sinistres ne font qu'augmenter ces dernières années : les feux de forêt, le vol au Louvre, les émeutes, les incendies causés par des batteries au lithium…", constate Hélie Brouchet, cofondateur et directeur général. "En France, la sinistralité des entreprises et des collectivités a progressé de 74% en dix ans. Si on veut stopper cette spirale négative, il faut mettre en place une véritable prévention. Derrière elle, ce n'est pas qu'un contrat d'assurance qui se joue, c'est aussi la pérennité d'une entreprise. Quand on est mal assuré, on ne peut pas entreprendre".

Fondé en 2023, Previsia a développé une plateforme pour couvrir toute la chaîne de la prévention : paramétrage, visite, rapport, plan d'actions, suivi et analyse de portefeuille. "Au-delà du logiciel, nous proposons un accompagnement sur le terrain, avec des experts qui se rendent directement dans les entreprises pour cadrer l'analyse des risques", ajoute le dirigeant.

Une grosse quarantaine de clients

L'assurtech, dont le business model repose sur un abonnement SaaS, revendique une grosse quarantaine de clients, répartis entre courtiers et compagnies d'assurance. "Ce sont nos clients directs, qui mettent ensuite notre plateforme à la disposition de leurs propres clients, sur le même modèle qu'un expert-comptable qui propose Pennylane aux entreprises qu'il accompagne."

Rentable depuis 2025, Previsia se félicite de ce premier tour de table. "Nous avons réussi à lever des fonds dans un contexte difficile. Les gages de sérieux que nous avons apportés nous ont permis de gagner la confiance des investisseurs, au point de pouvoir les sélectionner." Ce financement doit permettre à l'assurtech d'accélérer sur trois fronts. D'abord sur le plan technologique, avec notamment le lancement d'une nouvelle version de son application. Ensuite sur le plan commercial, afin de renforcer sa présence sur le marché français. Enfin à l'international, avec "des pistes sérieuses pour s'implanter dans d'autres pays européens", en complément de son bureau déjà ouvert à Hambourg. Le tout sans perdre de vue l'objectif global de Previsia : "Accélérer la diffusion de la prévention en France et en Europe".