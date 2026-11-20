Au-delà de son potentiel d'acquisition, la création d'entreprise constitue un excellent appât pour orienter les clients vers d'autres services comptables et financiers.

Le rapprochement entre néobanques et comptatech n'est plus une nouveauté. Les unes s'aventurent sur le terrain des autres et les frontières entre ces deux types d'acteurs sont de plus en plus floues. Un service illustre particulièrement cette convergence : la création d'entreprise. Longtemps la chasse gardée des comptatech comme Indy, Tiime, Abby ou Dougs, ce service séduit aussi les néobanques. Shine et Qonto s'y sont déjà positionnées, tandis que BoursoBank leur a emboîté le pas depuis le mois de septembre.

Si la création d'entreprise suscite autant de convoitises, c'est qu'elle représente un enjeu stratégique majeur pour ces acteurs. D'abord pour une raison simple : le marché ne cesse de croître. Comme le souligne Adrien Le Roy, CMO d'Indy, "il y a de plus en plus de nouvelles entreprises en France". Résultat, "le gâteau ne fait que grossir". Une autre raison répond à une logique business implacable : "Quand on crée une société, on a très vite des obligations comptables et fiscales. Si un client est satisfait de sa solution de départ, il n'aura aucune raison de changer de logiciel ensuite. Une bonne partie de l'acquisition du marché se joue à ce moment-là", ajoute le dirigeant.

Un véritable produit d'appel

Dans la plupart des fintech et néobanques, le service est proposé gratuitement ou sans surcoût. Une stratégie qui n'a rien d'étonnant : pour ces acteurs, la création d'entreprise est loin d'être une fin en soi. Au-delà de son potentiel d'acquisition, elle constitue aussi un excellent appât pour orienter les entrepreneurs vers d'autres services (compte professionnel, affacturage, gestion des dépenses…). "Les indépendants ne cherchent pas juste un outil de création. C'est une très bonne porte d'entrée vers le reste", confirme Adrien Le Roy.

"C'est un canal privilégié pour les fintech qui ciblent des entreprises de plus petite taille que les banques traditionnelles et un excellent produit d'appel pour les orienter ensuite vers d'autres solutions", abonde Bernard-Louis Roques, cofondateur de Truffle Capital, fonds d'investissement spécialisé dans la fintech. Pour illustrer cette stratégie, l'investisseur établit un parallèle avec une pratique bien connue du secteur bancaire : "Certaines banques offrent des primes aux jeunes qui obtiennent une mention au bac. La logique est la même : capter le client le plus tôt possible pour mieux le fidéliser ensuite".

Le challenger LegalPlace

Dans ce marché déjà très concurrentiel de la gestion financière et comptable, un nouvel acteur a fait son apparition : LegalPlace. L'entreprise a emprunté le chemin inverse de ses concurrents. Historiquement spécialisée dans la création d'entreprise, elle s'est progressivement diversifiée pour proposer une gamme de services financiers et comptables similaires à ceux des fintech du secteur. Comme si elle avait réalisé qu'elle disposait d'un excellent produit d'appel, mais pas encore des services permettant d'en tirer pleinement profit. "Ils ont compris qu'il valait mieux générer des revenus récurrents grâce aux services financiers plutôt que de se contenter d'un revenu ponctuel lié à la création d'entreprise. Ils vont sûrement prendre une part de marché importante dans les prochaines années, car ils bénéficient d'un avantage concurrentiel sur la création d'entreprise, qui constitue leur métier historique", analyse Bernard-Louis Roques.

Avec LegalPlace et l'arrivée des néobanques sur ce créneau, les start-up spécialisées dans les services comptables doivent désormais composer avec une concurrence de plus en plus féroce. Pas de quoi les inquiéter pour autant. "Contrairement aux acteurs bancaires, nous venons du monde de la comptabilité et des déclarations fiscales. Nous disposons donc d'une solide expérience en matière de création d'entreprise, un domaine dans lequel nous revendiquons une véritable expertise", assure Adrien Le Roy.

Alors que la création d'entreprise s'impose comme un levier stratégique d'acquisition, les fintech du secteur peuvent-elles encore se permettre de faire l'impasse sur ce service ? "Si je devais lancer une fintech dédiée aux indépendants en 2026, je ferais de ce produit l'une de mes priorités. S'en passer serait très risqué", estime Adrien Le Roy. Un constat partagé par Bernard-Louis Roques, qui apporte toutefois une nuance : "La création d'entreprise devient obligatoire dès lors que les concurrents la proposent. En revanche, pour les fintech qui ciblent des entreprises de plus grande taille, comme Wise ou Spendesk, ce ne serait pas un axe de développement naturel. Elles n'ont aucun intérêt à se disperser et doivent se concentrer sur leur cœur de métier, où elles bénéficient déjà d'un positionnement bien identifié", conclut notre expert.