Mistral AI dévoile son offre commerciale complète

Mistral AI s'ouvre au grand public en proposant désormais une application mobile et un plan pour les professionnels.

Mistral AI fait sa révolution du Chat. Un an après son lancement, Mistral annonce une nouvelle phase d'expansion pour son chatbot grand public. Le Chat se dote d'une application mobile sur Android et iOS et d'un plan payant composé de trois offres. Plus rapide, plus précis dans le traitement des documents… Mistral tente de se positionner clairement comme la meilleure offre souveraine européenne d'IA face aux géants américains et chinois du secteur.

Des réponses plus rapides, un OCR précis

Mistral introduit, avec la nouvelle version du Chat, un mode "flash answers" qui permet de générer beaucoup plus rapidement du texte que ses concurrents américains. Grâce à un travail de longue haleine sur l'architecture de ses modèles et plus généralement sur l'optimisation à l'inférence, Mistral est capable de proposer une vitesse de 1 100 tokens par seconde, soit environ 1 000 mots par seconde. Une vitesse que n'atteignent, pas encore, les modèles d'OpenAI et d'Anthropic (respectivement de 85 et 120 tokens par seconde selon les calculs de Mistral), ces derniers utilisant des modèles plus performants mais également plus lents à l'inférence.

Capture d'écran / JDN © Les vitesses des modèles de Mistral, OpenAI et Anthropic, selon les calculs de Mistral AI.

Le Chat offre également, selon Mistral AI, l'un des meilleurs systèmes de traitement de documents au monde. Grâce à un système basé sur des modèles de vision avancés et une reconnaissance optique de caractères de haute précision, il peut analyser une grande variété de documents complexes : PDFs, tableurs, et même des images particulièrement difficiles à déchiffrer.

Enfin, le Chat est également doté d'une Code Interpreter pour exécuter du code Python, d'un mode Canvas pour modifier rapidement du code ou du texte et d'un système de génération d'image basé sur le modèle Black Forest Labs Flux Ultra. Mistral prévoit par la suite d'inclure une fonction "memories" pour permettre au Chat de se rappeler de vos préférences et de certains détails importants dans une discussion. L'objectif est clair : offrir une alternative à ChatGPT.

Trois abonnements disponibles

Cette nouvelle mise à jour du Chat est pour Mistral l'occasion de présenter une offre payante pour sa plateforme. L'offre gratuite permet d'accéder aux modèles de base de Mistral AI avec des fonctionnalités basiques comme la recherche web, la génération d'images et l'analyse avancée des données. La formule Pro, positionnée à 14,99 euros mensuels, débloque l'accès illimité au modèle le plus performant de Mistral ainsi qu'un nombre illimité de messages quotidiens (avec un usage raisonnable, Mistral ne précisant pas les restrictions). Elle inclut également un accès étendu aux actualités, notamment grâce au partenariat récemment annoncé avec l'AFP qui permet d'enrichir les réponses avec des contenus journalistiques vérifiés en six langues. L'offre Pro propose aussi une option de désactivation du partage des données avec Mistral AI, ainsi qu'un support dédié.

Enfin, l'offre Team, la plus complète, est facturée 24,99 euros par utilisateur et par mois, avec un minimum de deux utilisateurs. Elle s'adresse directement aux entreprises et propose un espace de travail collaboratif sécurisé, une facturation centralisée et un support d'équipe dédié. La formule intègre par défaut l'exclusion des données de l'entraînement des modèles et offre un accès plus large (plus de requête) aux fonctionnalités Pro, notamment pour l'information journalistique en direct avec l'AFP.

A noter également que Free devient le premier opérateur en France à proposer l'assistant de Mistral à ses abonnés mobiles. Dès le 10 février 2025, tous les abonnés Free Mobile (Forfait Free 5G, Série Free, Forfait 2€) bénéficieront de 12 mois gratuits du Chat Pro (puis 17,99€/mois). Pour activer l'offre, les abonnés devront se rendre sur leur Espace Abonné mobile et créer un compte Mistral. Une première dans le secteur des télécoms en France. Rappelons également que Xavier Niel avait participé au premier tour de table de Mistral AI en juin 2023.

Caractéristiques Gratuit Pro Team Prix Gratuit 14.99€/mois 24.99€/utilisateur/mois Accès aux modèles Mistral AI ✓ ✓ ✓ Recherche web ✓ ✓ ✓ Téléchargement de fichiers ✓ ✓ ✓ Analyse avancée des données ✓ ✓ ✓ Génération d'images ✓ ✓ ✓ Réponses rapide ✓ ✓ ✓ Données non utilisées pour l'amélioration des modèles ✓ ✓ Accès illimité au modèle le plus performant ✓ ✓ Nombre illimité de messages par jour ✓ ✓ Option de désactivation du partage des données ✓ ✓ Support d'équipe dédié Mistral AI ✓ ✓ Info journalistique avec AFP ✓ ✓ Utilisation accrue pour info journalistique avec AFP ✓ Facturation et administration centralisées ✓

Le raisonnement, prochain axe de développement ?

En mettant à disposition Le Chat auprès du grand public via iOS et Android et en annonçant un plan pro, Mistral confirme sa place de leader de l'IA européenne. Mais le géant français de l'IA n'en reste pas moins un petit poucet face au rouleau compresseur des acteurs américains et chinois. Mistral semble tenter de rattraper son retard constant sur les géants du secteur. Avec leurs agents, OpenAI, Google ou encore AWS conservent une longueur d'avance sur le petit frenchie.

Si on constate déjà les premières traces d'un raisonnement avec la recherche web intégrée au Chat, qui semble utiliser un processus proche du chain of thought selon nos premières observations, le chemin reste encore long. Ces modèles de raisonnement sont pourtant cruciaux pour passer un cap dans la création d'agents IA véritablement autonomes et pertinents, comme nous le confiait OpenAI.