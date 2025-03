Le prochain Hackathon "Generative AI" débutera le 4 avril

Cette seconde édition réunira environ 100 étudiants de master en IA de Paris 8, Paris-Saclay et l'Université du Québec à Chicoutimi pour une semaine d'innovation. Le JDN est partenaire de l'événement.

Des serveurs GPU surchauffés, des étudiants concentrés et des entreprises en quête d'innovation : c'est la recette du Hackathon "Generative AI" qui aura lieu du 4 au 11 avril 2025. L'Université Paris 8, l'Université Paris-Saclay et l'Université du Québec à Chicoutimi lancent la deuxième édition de l'événement. Les trois universités partenaires apportent chacune leur expertise spécifique : l'Université Paris 8 avec ses trois parcours de Master 2 (I2A, CSSD, BigData) orientés vers l'IA appliquée, l'Université Paris-Saclay avec son Master ISD reconnu pour son excellence en science des données, et l'Université du Québec à Chicoutimi avec son approche nord-américaine de l'IA et ses connexions avec l'écosystème canadien, pionnier dans le domaine

Pendant une semaine, 100 étudiants de master spécialisés en IA, répartis en 25 équipes de quatre seront confrontés à des problématiques réelles proposées par plusieurs entreprises (SNCF, Nokia, Accenture, BNP, Orange, SnowFlake, et plusieurs PME). Chaque projet recevra une évaluation académique comptant dans leur cursus universitaire, ainsi qu'une évaluation professionnelle pouvant déboucher sur des certifications reconnues dans l'industrie grâce au partenariat avec Snowflake. L'objectif principal est de créer un pont entre le monde académique et l'industrie. Pour les étudiants, c'est l'occasion d'appliquer leurs connaissances sur des cas concrets et d'obtenir une double validation : une note académique et des certifications professionnelles. Pour les entreprises partenaires, c'est une opportunité de découvrir les potentialités de l'IA générative dans leur secteur, tester un cas d'usage spécifique et repérer de nouveaux talents.

Un déroulé en plusieurs étapes

Le hackathon débutera par un kick-off le 4 avril où les entreprises présenteront leurs problématiques. Les équipes travailleront ensuite toute la semaine sur leurs projets, avec le soutien technique de Snowflake. Ce dernier permet aux participants d'accéder à une infrastructure cloud de pointe, incluant des GPU NVIDIA A30, A100 et H100, essentiels pour travailler avec les modèles d'IA générative les plus avancés. Des demi-finales se tiendront le 10 avril dans chaque établissement pour sélectionner les meilleurs projets. La grande finale inter-établissements aura lieu le lendemain, le 11 avril 2025, où un jury composé d'experts en IA et de représentants des entreprises partenaires sélectionnera les trois meilleurs projets, plus un "coup de cœur".

Les projets seront évalués selon plusieurs critères : l'innovation technique, la pertinence de la solution par rapport au besoin exprimé, la qualité du démonstrateur développé, et la clarté de la présentation. En plus de l'évaluation académique réalisée par les enseignants-chercheurs lors des demi-finales, la finale verra intervenir des experts externes qui apporteront un regard industriel sur les solutions proposées. Cet événement, réservé aux étudiants de Master 2 des trois universités partenaires, est amené à prendre de l'ampleur dans les années à venir.

Pour suivre l'actualité du hackathon ou en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel