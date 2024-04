Cette astuce avec le compteur Linky permet d'économiser 23% sur la facture d'électricité

C'est en observant en temps réel sa consommation d'électricité que l'on peut faire des économies, en se rendant compte des anomalies, et en les résolvant avant que la facture ne gonfle.

Même si les températures augmentent, il reste essentiel de suivre sa consommation d'électricité pour maîtriser sa facture. Avoir un œil en temps réel sur les watts consommés permet deux avantages majeurs : détecter immédiatement une anomalie – un appareil resté allumé inutilement – et mieux consommer en prenant conscience si on effectue de mauvais gestes. Selon une étude de l'Ademe, suivre sa consommation d'énergie permet d'économiser entre 10 et 23 % sur la facture électrique.

Ce suivi en temps réel est permis par le compteur communicant Linky. "Linky fournit des données en temps réel, un avantage considérable pour les solutions d'optimisation énergétique, alors qu'auparavant il fallait se baser sur des moyennes", explique Henri de Noblens, cofondateur de la start-up française Homeys, qui propose une solution logicielle collectant et analysant les données de consommation d'énergie des bâtiments.

Concrètement, pour suivre en temps réel l'électricité consommée, nul besoin de rester devant l'écran de son compteur pour suivre la puissance en continu. Il existe plusieurs autres solutions, grâce aux applications logicielles et aux objets connectés.

Les applications web peuvent paraître la solution la plus simple et la plus économique, ces dernières étant généralement gratuites. Mais elles rendent l'utilisateur dépendant de son smartphone. Les fournisseurs d'énergie proposent leur application, comme ConsoLive de TotalEnergies, EDF&Moi d'EDF. D'autres acteurs ont lancé leur application indiquant gratuitement la consommation électrique de l'utilisateur, en se connectant aux systèmes d'information d'Enedis, comme Hello Watt. L'application affiche la somme mensuelle dépensée en euros en électricité, son équivalent en kg de CO2, celle en kWh et, par une analyse des consommations, informent des usages les plus dépensiers, comme le chauffe-eau, et des gestes recommandés. Attention toutefois, Hello Watt présente les consommations journalières avec un jour de retard, ne recueillant donc pas tout à fait pas les données du compteur Linky en temps réel.

Les objets connectés en Wi-Fi présentent quant à eux l'avantage d'être reliés directement au compteur Linky via la prise ERL ("émetteur radio Linky") du compteur pour afficher la consommation en temps réel. Le fait que ces objets connectés, généralement des afficheurs de consommation électrique , se placent physiquement dans une pièce à vivre permet d'y jeter un coup d'œil sans prendre l'initiative d'allumer son smartphone. Imaginez une sorte de radio réveil avec un grand écran.

Parmi les solutions sur le marché, les Français peuvent utiliser le nrLINK, l'écran énergétique tactile de l'entreprise My Energy Manager (MyEM), basée à Lyon. Cet objet connecté, commercialisé au prix de 59 euros, se compose d'un afficheur et d'un module qui se branche au compteur Linky pour "le faire sortir du placard", explique Antony Parsons, directeur général et cofondateur de MyEM. Entreprise concurrente, Ecojoko fonctionne sur le même principe. Cette solution, à 199 euros à l'achat ou à 7,99 euros en location mensuelle, enregistre en moyenne 18% d'économie d'électricité chez ses clients.

Une opportunité dont se saisissent les acteurs domotique, à l'image de la start-up française DOMPilote avec son ERL Linky. Il n'y a plus d'excuse pour ne pas gérer ses consommations.