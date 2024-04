Ce jeu à gratter est celui qui vous fera le plus souvent gagner, mais il coûte une fortune

Cash, Astro, Millionnaire, Goal... Les jeux à gratter sont populaires mais il faut bien les choisir car certains s'avèrent plus rentables que d'autres.

Les jeux d'argent, en particulier les jeux à gratter, connaissent un grand succès en France. Pour beaucoup, ils représentent la possibilité de vivre des moments de divertissement, tout en espérant décrocher un gain instantané. Mais comment choisir son jeux face à la richesse de l'offre ? Il existe des jeux sur tous les thèmes (le foot, l'écologie, le casino, l'astrologie...) et adaptés à tous les budgets. Pour bien choisir son jeu à gratter, il suffit d'analyser lequel peut rapporter le plus d'argent en fonction de la somme investie.

Heureusement la loi nous aide de ce côté puisqu'elle oblige la FDJ à afficher un tableau de lots au dos de chaque ticket. C'est ce tableau qui permet de comprendre les probabilités de gain. Pour illustrer la logique, prenons l'un des jeux les plus populaires en France, le "Cash" vendu 5 euros : sur 24 millions de tickets émis, 2 439 968 permettent de remporter 5 euros, soit une probabilité de 10% de remporter sa mise de départ. Les chances de gagner 10 euros sont de 12%, tandis que celles de décrocher 20 euros tombent à 3%. Quant aux gains les plus élevés, 5 000 euros ou plus, les probabilités sont extrêmement faibles, de l'ordre de 0,00002%. En revanche, la probabilité de perdre est élevée, avec 17,6 millions de tickets perdants sur 24 millions, soit 74% de chances de perdre sa mise. C'est pour cela qu'il est primordial de garder à l'esprit que ces jeux doivent être considérés comme un loisir plutôt qu'un investissement.

Une fois les probabilités calculées, il apparait que certains jeux à gratter sont plus rentables que d'autres. Une simulation a été réalisée par Le Monde. Selon cette dernière, le jeu "Millionnaire" apparaît comme le plus avantageux, avec une perte moyenne de 26,5 centimes par euro dépensé. Avec 28% de tickets gagnants, c'est sur ce jeu que doivent miser les joueurs s'ils veulent maximiser leurs chances de gagner un gain pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Mais le ticket Millionnaire est bien plus cher. Il est vendu 10 euros alors que le prix de la majorité des jeux varie entre 2 et 3 euros. Viennent ensuite "Méga Mots Croisés" (28 centimes de perte moyenne), "Cash" (29,5 centimes) et "Goal" (35,5 centimes).

Pour 10 euros dépensés dans des tickets à gratter, environ 7 euros sont redistribués aux joueurs sous forme de gains, 1 euro revient à la Française des Jeux (FDJ), et les 2 euros restants sont perçus par l'État, qui en plus touche des dividendes sur les résultats de la FDJ puisqu'il détient encore 20% de son capital. Pour maximiser ses chances de gain aux jeux à gratter, quelques astuces peuvent être utiles. Multiplier ses chances en achetant plusieurs tickets du même jeu peut s'avérer judicieux, à condition de respecter son budget.