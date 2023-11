Rendez-vous le 27 novembre à Marseille pour "Nous, demain : vers la métropole durable"

La Métropole Aix-Marseille-Provence organise avec ses partenaires une journée complète dédiée à l'innovation. Tout l'écosystème, de la tech à l'innovation sociale en passant par l'énergie, se donne rendez-vous pour préparer la suite.

Pour la première fois, c'est à Marseille que l'Union européenne va désigner sa prochaine capitale de l'innovation. Le 27 novembre, la Commission européenne et la Métropole Aix-Marseille-Provence réunissent au Mucem les villes finalistes et remettront leur titre aux deux villes lauréates (iCapital et European rising innovative city).

A cette occasion, la Métropole organise avec ses partenaires une journée complète dédiée à l'innovation. Cet événement, baptisé "Nous, demain : vers la métropole durable", a pour ambition de réfléchir à l'impact carbone des activités humaines, à la protection des ressources et à l'inclusion pour rendre le futur vivable et désirable. Avec une solution toute trouvée : l'innovation associée à la collaboration.

Tout l'écosystème, de la tech à l'innovation sociale en passant par l'énergie, se donne rendez-vous pour préparer la suite. Tables rondes, keynotes, débats, remises de prix et spectacle d'arts numériques vont rythmer cette journée.

En matinée, quatre tables rondes, en partenariat avec le JDN et Le Figaro, sont au programme : Produire l'énergie du futur, Préserver l'eau, Aider les innovateurs et La ville durable méditerranéenne. L'après midi, place à la cérémonie de remise du prix Capitale européenne de l'innovation Icapital Awards 2023, puis cocktail et déambulation sur le quai du J4 pour assister à un spectacle d'arts numériques.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l'innovation et inscrivez-vous aux deux temps forts du lundi 27 novembre (nombre de places limité).