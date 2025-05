Ce forfait au prix défiant toute concurrence donne accès à toutes les grandes plateformes de streaming

Les platformes de streaming se multiplient comme des petits pains. Quel est l'abonnement le plus intéressant pour y accéder à date ? Le point.

Regarder un film ou une série relève désormais d'un choix cornélien : Netflix ou Canal+ ? OCS ou Apple TV+ ? Les cinéphiles et fans de séries ont vu leur quotidien se complexifier avec la multiplication des offres, forçant souvent à jongler entre plusieurs comptes, mots de passe... et factures. Mais un acteur historique de l'audiovisuel français tente de séduire les abonnés en misant sur la simplicité et l'exhaustivité. L'abonnement Canal+ Ciné Séries donne accès pour 29,99 euros par mois à l'écrasante majorité des plateformes de streaming majeures, réunies sous une même bannière auxquelles il faut ajouter l'univers Canal+.

Concrètement, que trouve-t-on dans cette formule ? Netflix, d'abord, dont l'intégralité du catalogue est proposée, avec la possibilité de profiter de séries à succès, de films primés et d'une importante production internationale. Apple TV+ n'est pas en reste, offrant ses créations originales saluées par la critique, des films aux séries, en passant par des documentaires et des programmes jeunesse.

Vient ensuite Max, la plateforme qui regroupe en France les séries HBO Original, des productions américaines comme The Last of Us ou Succession, mais aussi des films Warner Bros, la saga Harry Potter, et même des créations françaises. Paramount+ complète cette sélection avec ses séries exclusives, ses blockbusters et ses marques mondiales telles que Showtime, MTV ou Nickelodeon, qui séduisent tous les publics. Pour les amoureux du cinéma, CINE+ OCS propose six chaînes dédiées, accessibles en live ou à la demande, avec des films en exclusivité six mois après leur sortie en salles et des séries inédites issues du label OCS Signature.

L'offre ne s'arrête pas là. Insomnia s'adresse aux fans d'horreur avec un large choix de films de possessions et créatures, accessibles directement depuis l'univers Canal+. Tous ces services sont disponibles sur tous les écrans connectés, du téléviseur à la console, en passant par le smartphone ou la tablette.

Mais Canal+ Ciné Séries, ce n'est pas seulement un agrégateur de plateformes partenaires. La formule inclut aussi la palette complète des chaînes et services maison. On y retrouve Canal+, la chaîne phare du groupe, mais aussi ses chaînes mettant en avant les films : Canal+ Box Office, Canal+ Cinema(s) et Canal+ Grand Ecran. Les amateurs de séries trouveront leur bonheur sur Canal+ Series. Le documentaire n'est pas oublié avec Canal+ Docs. Enfin, les familles bénéficient d'un espace dédié avec Canal+ Kids.

Canal+ Ciné Séries unit donc dans une seule offre à 29,99 euros par mois les géants internationaux du streaming (hormis Disney+ et Amazon Prime Video) et la richesse des chaînes maison.