La Méditerranée va disparaître ! L'Europe et l'Afrique ne formeront un jour qu'un seul supercontinent

Lentement, la mer Méditerranée est en train de disparaitre à cause d'un phénomène aussi puissant que destructeur.

C'était une mer massive, un océan trônant au cœur de l'Europe. Un espace grouillant de vie, de faunes, de flores, coincé entre la France, la Hongrie et l'Afrique avant qu'ils n'existent vraiment. Aujourd'hui, 130 millions d'années plus tard, cet océan a disparu pour laisser place aux Alpes et à la mer Méditerranée. Demain, à son tour, la grande bleue risque de disparaître.

D'après les estimations des chercheurs, le sort de la mer Méditerranée est quasiment scellé. L'Europe et l'Afrique sont en train de se rapprocher inexorablement. Ils devraient entrer en collision pour ne former qu'un seul continent, un processus lent, complexe mais extrêmement puissant. Dans cette transformation, la mer Méditerranée sera alors complètement engloutie, remplacée par une chaîne de montagnes comparable aux Himalayas.

C'est imperceptiblement pour l'œil humain, mais nous assistons déjà à la lente disparition de la mer Méditerranée. En cause : la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasiatique. Le rapprochement des deux plaques se fait "avec une vitesse moyenne de deux centimètres par an", précise Hassan Hamdi, chef du service de géophysique appliquée à l'Institut national de la météorologie de Tunisie, dans la presse tunisienne.

Ce phénomène est d'ailleurs à l'origine de secousses sismiques régulièrement enregistrées dans la région nord-africaine, comme celles observées récemment vers Bizerte et Sousse en Tunisie. Ce rapprochement tectonique dure déjà depuis 40 millions d'années et a déjà façonné les Alpes et les Pyrénées.

Pas de panique pour autant, la disparition de la Méditerranée n'est pas pour demain. Selon le géologue américain Christopher Scotese, il pourrait falloir attendre 50 millions d'années pour cela. Autant dire que nous avons encore largement le temps d'en profiter !

Si cette transformation radicale est encore lointaine, notre continent a pourtant déjà connu des bouleversements similaires, et ce bien plus récemment dans son histoire géologique. La mer Méditerranée a tout simplement failli disparaitre. Il y a quelques millions d'années, elle a perdu jusqu'à 70% de son volume d'eau, là aussi à cause de la poussée de l'Afrique contre l'Eurasie.

Une étude dirigée par un chercheur du CNRS a révélé que le niveau de la mer a chuté de 1,7 à 2,1 kilomètres dans sa partie orientale et d'environ 850 mètres dans sa partie occidentale. Cette crise environnementale majeure a eu des conséquences considérables sur la faune terrestre et le paysage méditerranéen. Ce n'est que plus tard que la mer Méditerranée s'est à nouveau remplie, lorsque le détroit de Gibraltar s'est ouvert, permettant aux eaux de l'Atlantique de s'y déverser et de remplir le bassin en seulement quelques années !