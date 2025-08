"J'ai trouvé LE mot à dire pour que ce démarcheur arrête de me harceler au téléphone"

Grâce à un mot, ce robot qui me harcelait au téléphone a arrêté de m'appeler tous les jours sur mon portable.

L'intelligence artificielle est la pire des choses qui soit arrivée aux victimes des démarcheurs téléphoniques. Grâce à elle, ils ont pu automatiser un peu plus leur stratégie de harcèlement. Désormais, des robots appellent tout seul, avec des voix humaines, et récitent toujours le même texte, avec la même intonation.

"Bonjour, vous avez une minute ? Je voudrais en savoir plus sur votre consommation d'énergie." S'ensuit alors un discours paramétré d'avance qui évolue selon les réponses que vous donnez… Un oui de votre part et le robot déroule son discours commercial, un non et il sort un nouvel argument pour retenir votre attention et éviter que vous ne raccrochiez.

Depuis des mois, une voix artificielle ne cessait de m'appeler plusieurs fois par jour. Chaque semaine, trois ou quatre numéros étaient utilisés par la société de démarchage. Des 01, des 02, des 03… Des numéros géographiques lambda, jamais les mêmes. A chaque fois je raccrochais au bout de quelques secondes, me disant qu'un jour ou l'autre le robot qui automatise ces appels comprendrait que cela ne servait à rien de continuer. Mais sans résultat.

Bien décidé à identifier l'entreprise derrière tout ça histoire de lui préciser tout le bien que je pense d'elle, je décide de laisser parler le robot le temps qu'il me dise le nom de l'entreprise. Il me pose des questions, je lui réponds par oui ou par non, et la "discussion" se poursuit entre ce robot et moi. Problème, si il m'explique que les panneaux solaires sont l'avenir de l'humanité et que je vais faire des économies incroyables grâce à lui, il ne me dit toujours pas le nom de l'entreprise derrière tout ça. Au bout d'un certain temps, me croyant intéressé, il me propose finalement de me faire rappeler par un conseiller (sans doute un être humain). "Préférez-vous être appelé le matin ou en fin d'après-midi". Et c'est là que je craque et lui réponds "JAMAIS !", perdant ainsi toute chance de me faire rappeler et donc de savoir qui est derrière tout ça…

A peine ai-je eu le temps de regretter ma réponse qu' il me répond "Bien sûr, je ne vous rappellerai plus, au revoir". Fin de l'appel, et même mieux, fin du harcèlement téléphonique. Ce robot ne m'a plus jamais appelé. Sans m'en douter, j'avais donné le bon mot clé au bon moment pour le stopper. Par chance, il avait été paramétré pour ça. Résultat : je ne saurai sans doute jamais qui était derrière tout ça, mais je ne suis plus dérangé.

Autre astuce pour éviter le démarchage : en France métropolitaine, les numéros réservés à cette pratique débutent par 01-62, 01-63, 02-70, 02-71, 03-77, 03-78, 04-24, 04-25, 05-68 et 05-69, et aussi par 09-48 et 09-49 pour les numéros Internet. Si vous avez bonne mémoire, vous pourrez plus facilement les reconnaître et leur raccrocher au nez.

Mieux, à partir du 11 août 2026, le démarchage téléphonique deviendra interdit à destination des personnes qui n'en auront pas fait la demande. Les entreprises qui ne respectent pas la loi risqueront alors jusqu'à 500 000 euros d'amende.