Ce t-shirt d'une célèbre enseigne est à fuir : il est à jeter après quelques lavages

UFC Que – Choisir a comparé 22 marques de t-shirts noirs en coton avec une dizaine de critères comme la résistance, l'aspect ou encore les résidus chimiques. Cette marque est la grande perdante.

On en trouve un dans toutes les garde-robes. Le t-shirt noir en coton est l'un des vêtements les plus simples, un indispensable dans les armoires des Français. Cette popularité explique que toutes les marques disposent d'un, voir de plusieurs modèles différents dans leurs boutiques.

Afin d'aider les consommateurs, l'association de consommateurs UFC Que – Choisir a confronté 22 modèles de t-shirts noirs à une batterie de tests. Objectif, savoir lequel dure le plus longtemps, celui qui résiste le mieux au lavage ou encore qui se décolore le moins. L'étude donne également des informations sur l'origine géographique du coton.

Ces critères permettent de donner une note sur 20 à chaque modèle. Avec la pâle note de 7,3, le pire t-shirt est un modèle féminin vendu au prix de 3,50 euros, le moins cher des 22. Ce tee-shirt "est le moins résistant de notre test. Au test d'éclatement il résiste à une pression en moyenne 2 fois moins importante que les autres modèles. Il a donc plus de risques de se déchirer sous l’effet d’une forte extension", note UFC Que – Choisir en ajoutant que le t-shirt s'est troué après 15 lavages seulement ! Alors qui vend ce t-shirt ? L'avez-vous dans votre armoire ?

Et bien si vous êtes un client régulier de l'enseigne Primark, méfiez-vous ! C'est en effet dans les boutiques de ce réseau que l'on trouve le grand perdant du test UFC-Que Choisir. Le seul autre modèle avec une note inférieure à la moyenne est celui vendu par H&M pour les hommes. UFC Que – Choisir déplore que le vêtement se déforme rapidement. L'association de consommateurs affirme que "la hauteur de ce tee-shirt a rétréci de plus de 8%" après les premiers lavages, malgré un suivi rigoureux des préconisations indiquées sur les étiquettes. Fabriqué en Inde et vendu au prix de 9,99€, il n'obtient que la note de 7,8 sur 20. Un achat à éviter.

En haut du classement, trois modèles se tiennent dans un mouchoir de poches avec des moyennes inclues entre 16,5 et 16,3 sur 20. D'abord le modèle pour homme de la marque Asphalte, loué pour son coton biologique et sa faible déformation au lavage. Viennent ensuite le t-shirt pour femme d'American Vintage, et un produit pour homme de la marque française Armor Lux. Toutefois, il faudra débourser en moyenne 42 euros pour acheter l'un de ces trois modèles.

Avec un prix indicatif de 95 euros, le modèle de The Kooples est sans conteste le plus cher de l'échantillon étudié. Malgré ce prix exorbitant et une bonne note globale, l'étude pointe plusieurs défauts sur le t-shirt, notamment sur l'aspect extérieur après plusieurs lavages. Constat similaire pour le produit de Zadig & Voltaire qui, en dépit de son prix de 85 euros, est mal noté sur la solidité des coutures latérales.