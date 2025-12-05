"Le printemps est de retour" : jusqu'à 19 degrés annoncés en France dans quelques jours

La chaleur et le soleil vont revenir sur une grande partie de l'Hexagone, selon les prévisions de Météo France.

Rangez vos moufles, écharpes, et autres protections contre le froid. L'hiver n'est même pas encore arrivé que des airs de printemps vont souffler sur la France. Car après les basses températures des derniers jours, le thermomètre va grimper.

Dans certaines villes, la température entre vendredi et dimanche va tripler, comme à Marseille où les minimales sont à 6°C ce vendredi et les maximales seront à 18°C en fin de semaine. Les Bordelais se réveilleront lundi avec un magnifique 11°C au thermomètre qui montera jusqu'à 18°C dans l'après-midi, selon les premières estimations de Météo France.

À Paris, même phénomène, les maximales de ce dimanche sont annoncées à 17°C. Même dans le Nord, à Lille, les températures remonteront fortement en fin de week-end et début de semaine prochaine, passant de 2°C vendredi matin à 11°C lundi matin.

Malgré cette douceur annoncée, le soleil ne sera pas au rendez-vous partout en France. Selon Météo France, le pays restera dimanche sous influence dépressionnaire avec un temps perturbé sur une large partie du territoire. Des pluies sont attendues sur les deux tiers nord du pays, notamment à Paris, Lille et Rennes où les précipitations accompagneront ce redoux. Les rafales de vent atteindront 45 à 65 km/h sur la façade atlantique.

En revanche, le pourtour méditerranéen devrait bénéficier de conditions plus clémentes, avec des éclaircies à Marseille, Nice et Montpellier, même si quelques brumes matinales persisteront.

Il faudra attendre lundi et surtout mardi pour voir le soleil pointer le bout de son nez sur une large partie de l’Hexagone. À Bordeaux, le soleil est prévu avec 19°C, tandis que Lyon, Nice et Paris bénéficieront également de belles éclaircies avec 16°C.

Toutefois, il faut encore attendre un peu pour connaître le bulletin météo du début de semaine avec précision, la fiabilité des prévisions diminuant naturellement au-delà de quelques jours.

Quant aux fêtes de fin d'année, des premières estimations ont été publiées par La Chaîne Météo, mais les perspectives restent incertaines. "Aucune tendance forte ne s'impose pour la semaine de Noël", note Régis Crêpet, météorologue pour La Chaîne Météo. Les modèles favorisent globalement un temps encore changeant avec des températures proches des normales saisonnières.

Va-t-on connaître de la neige à Noël ? "Une séquence plus froide n'est pas exclue si des conditions de blocage venaient à se constituer entre le Groenland et la Scandinavie", précise Régis Crêpet. Ce scénario n’est cependant pas le plus probable, même si la neige en montagne devrait être au rendez-vous.

Quelques jours plus tôt, dans la semaine du 15 au 21 décembre, la neige pourrait même atteindre des altitudes plus basses. "L’air froid glissera davantage vers l’Europe centrale et pourrait ponctuellement gagner la France, surtout au nord et à l’est. Pour cette semaine, la probabilité d’épisodes plus hivernaux est plus élevée", observe Régis Crêpet.