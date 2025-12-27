Vignette verte : votre assureur ne vous l'enverra pas cette année, voici pourquoi

Des milliers d'automobilistes scrutent leur boîte aux lettres, sans succès. La vignette verte d'assurance n'arrivera plus, et ce n'est pas un oubli.

Longtemps, la vignette verte a accompagné la vie des automobilistes. Il y a quelques mois encore, il suffisait d'un contrôle de police pour que l'on demande à voir, collée sur le pare-brise, la preuve de l'assurance du véhicule. Son absence entraînait souvent une amende, voire une immobilisation du véhicule. Mais depuis quelques années déjà, la fiabilité de ce système était remise en question. Les forces de l'ordre devaient se fier à un simple bout de papier, ce qui laissait la porte ouverte à toutes les fraudes.

La modernisation technologique a bouleversé la donne. Depuis 2019, le Fichier des Véhicules Assurés (FVA) centralise toutes les immatriculations françaises et leurs statuts d'assurance. Désormais, lors d'un contrôle, il suffit aux policiers de saisir la plaque d'immatriculation du véhicule pour savoir instantanément s'il est assuré et auprès de quel assureur. Cette base de données, mise à jour sous 72 heures par chaque compagnie d'assurance, a considérablement renforcé l'efficacité des contrôles. Pour l'automobiliste, cela signifie qu'il n'a plus à craindre une verbalisation pour oubli de vignette ou pour défaut de collage sur le pare-brise.

Le 1er avril 2024 a marqué la fin de l'obligation d'apposer la vignette verte d'assurance sur les véhicules. Les assureurs, en application d'un décret publié en décembre 2023, ont tout simplement cessé de produire et d'envoyer ce document à leurs clients. Si l'assurance auto reste, bien entendu, obligatoire pour circuler, la preuve n'est plus matérielle : elle est désormais totalement dématérialisée. Les conducteurs n'ont aucune démarche particulière à effectuer, sinon s'assurer que leur contrat est bien à jour.

Dans les faits, un seul document papier peut encore être remis par l'assureur lors de la souscription d'un contrat ou d'un changement de véhicule : le Mémo Véhicule Assuré. Il s'agit d'un document temporaire, valable 15 jours, qui sert de preuve en attendant l'inscription définitive du véhicule dans le FVA. Ce mémo n'a pas besoin d'être conservé dans la durée ni présenté lors des contrôles une fois la période transitoire passée.

Reste alors pour beaucoup une question pratique : quelles sont les étiquettes réellement obligatoires sur le pare-brise en 2026 ? La réponse est simple. Pour la majorité des Français, seule la vignette Crit'Air subsistera comme étiquette obligatoire. Celle-ci est requise dans les zones à faibles émissions (ZFE). A l'inverse, la vignette du contrôle technique, parfois encore apposée par habitude, n'est plus obligatoire à afficher, mais le procès-verbal doit rester à disposition.

Pour les voyages à l'étranger, dans l'Union européenne et en Suisse, la plaque d'immatriculation du véhicule suffit désormais à prouver l'assurance. En dehors de l'Europe, il reste cependant nécessaire de demander la carte verte internationale à son assureur.