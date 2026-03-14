Explosion du prix de l'essence : ce carburant 10% moins cher est dans toutes les stations (ce n'est ni le GPL ni l'éthanol)

L'explosion des tarifs du carburant pèse sur les automobilistes. Pourtant, une alternative simple existe pour réduire la facture à la pompe.

Depuis deux semaines, faire le plein est devenu un geste encore plus douloureux pour le porte-monnaie des Français. Depuis début mars 2026, le prix du pétrole s'est embrasé à cause du conflit opposant l'Iran, Israël et les Etats-Unis et le blocage détroit d'Ormuz. Cette zone, stratégique pour le transport maritime du brut, voit chaque tension répercutée quasi instantanément sur le marché européen.

Face à ce casse-tête, chacun y va de sa stratégie. Certains décalent leurs déplacements, d'autres scrutent les comparateurs en ligne, espérant trouver la station miraculée. D'autres enfin, convaincus par de vieilles croyances mécaniques, continuent à remplir leur réservoir avec le carburant le plus cher, persuadés qu'il préservera mieux leur moteur ou leur autonomie. Ce réflexe, très ancré chez les conducteurs d'ancienne génération, fait le bonheur des compagnies pétrolières mais pèse lourd sur les budgets, en particulier quand l'inflation mine déjà le quotidien.

Car en France, le SP98 garde une image de " supercarburant " : promesse de meilleures performances, de " propreté " augmentée pour le moteur... Or, la plupart des véhicules neufs et anciens sont tout à fait compatibles avec le SP95 et, dans la très grande majorité des cas depuis 2011, avec le SP95-E10. Selon les données de la filière, près de 94% des voitures essence vendues depuis dix ans peuvent rouler indifféremment au 95 ou au 95-E10 sans souci de fiabilité ni d'usure accélérée. Même le fameux " mythe de la panne " liée à l'E10 relève bien plus du fantasme que de la statistique. Les constructeurs ont adapté leurs moteurs, et, sauf cas particuliers (rares citadines très anciennes, youngtimers collecteurs ou sportives pointues), le 95-E10 ne pose aucun problème technique.

L'autonomie réelle, elle non plus, ne varie pratiquement pas d'un octane à l'autre selon les essais indépendants. Sur 1 000 kilomètres d'utilisation mixte, la différence de consommation ne dépasse jamais 1 à 2%, soit l'équivalent de trois à cinq euros par plein pour les gros rouleurs – très largement compensé par l'écart de prix à la pompe.

Dans les faits, l'année 2025 a marqué un tournant en France : pour la première fois, le SP95-E10 a dépassé les 50% des ventes d'essence au niveau national. Le SP98, lui, recule, devenu un carburant de niche, réservé à moins de 9% des pleins d'essence. Pourtant, d'après les études sectorielles, un quart des automobilistes payent encore le supplément pour du SP98 par habitude ou par inquiétude, sans se renseigner sur la compatibilité de leur véhicule ou sur l'absence d'avantage tangible au quotidien.

Continuer à privilégier le SP98 n'apporte aucun bénéfice pour la très grande majorité des automobilistes français. Opter pour le SP95, mieux encore pour le SP95-E10 si votre modèle l'accepte, permet une économie directe de 8 à 15 centimes par litre. Sur une année, cela représente une centaine d'euros économisés, sans aucune incidence sur la longévité de votre moteur ni votre confort de conduite. A l'heure où chaque centime économisé compte plus que jamais, il est peut-être temps d'oublier les préjugés du passé et d'adopter le carburant qui allège vraiment la facture… sans compromis technique.