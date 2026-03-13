Cette manipulation à la station-service permet d'économiser jusqu'à 10% d'essence mais il faut être précis

Après avoir fait le plein d'essence, une méthode pourrait vous faire économiser beaucoup.

Comme un goût de 2022. +17% pour le gazole, +5,8% pour le Super SP95-E10 et le Super SP98 : ces derniers jours, les prix à la pompe ont amorcé une nette remontée, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Une hausse due à la guerre qui secoue le Moyen-Orient, où des sites pétroliers sont bombardés et au blocage du détroit d'Ormuz, où transite un tiers du commerce pétrolier mondial.

Depuis le 27 février et le début de la guerre, les Français cherchent des moyens pour payer moins cher leur essence. Preuve en est : sur Google, les requêtes "prix essence moins cher", "essence prix" et "station essence moins cher" connaissent un très fort intérêt ces derniers jours.

Si se tourner vers des stations essences moins chères permet de faire de belles économies (le site prix-carburants.gouv.fr permet de trouver ces stations autour de chez soi), il existe d'autres méthodes pour faire des économies. Celle qui nous intéresse aujourd'hui se fait directement à la station-service et permet d'économiser jusqu'à 10% de carburant.

Car pour économiser, le mieux reste de ne pas surconsommer. Pour cela, il y a une manipulation simple à faire juste après son passage à la pompe : vérifier la pression de ses pneus. En effet, des pneus correctement gonflés permettent de réduire la consommation de carburant.

Plus généralement, l'un des leviers les plus importants pour économiser du carburant sur un véhicule thermique est de limiter la résistance au roulement des pneus, rappelle le TNPF (Travaux de normalisation des pneumatiques pour la France), association professionnelle des fabricants de pneus. Baisser la résistance, c'est baisser la consommation.

"La consommation d'énergie des pneumatiques est un élément essentiel pour optimiser l'efficacité énergétique d'un véhicule. Les pneus jouent un rôle crucial dans la résistance au roulement, qui impacte directement la consommation de carburant et l'autonomie des véhicules électriques", détaille le TNPF.

Et pour réduire la résistance au roulement, la pression des pneus est essentielle, rappelle le TNPF. Or, en France, une étude menée en 2000 montre qu'un véhicule sur deux roule avec des pneus sous-gonflés d'au moins 0,3 bar par rapport aux recommandations. "Ceci accroît fortement la résistance au roulement : +6% si le sous-gonflage est de 0,3 bar et +30% s'il atteint 1 bar", indique le TNPF.

Selon une étude publiée par la Commission européenne en 2014, un sous-gonflage de seulement 0,3 bar peut déjà entraîner une surconsommation de carburant d'environ 1%. L'étude ne donne pas de chiffres pour des sous-gonflages plus importants, mais l'entreprise Europ Assistance précise sur son site qu'un pneu sous-gonflé peut augmenter la consommation d'essence jusqu'à 10%.

A noter que le choix du pneu entre aussi en compte. En effet, tous les pneus n'ont pas la même consommation énergétique et "depuis 2021, une évolution de l'étiquette pneu donne plus de visibilité sur la résistance au roulement et donc sur la consommation de carburant", ajoute le TNPF. Les pneus sont clairement classés de A à E.

L'Union européenne estime que si tous les véhicules européens roulaient avec des pneus de classe énergétique A, cela permettrait de réduire la consommation de carburant jusqu'à 5%, ce qui correspond à environ 250 euros économisés sur toute la durée de vie d'un jeu de pneus de voiture.