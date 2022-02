Baisse du chômage : qui sont les gagnants… et les perdants ?

Au quatrième trimestre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi dans les catégories A, B et C était de 5,6 millions, en baisse de 3,6% par rapport au troisième trimestre. Mais qui bénéficie vraiment de cette baisse du chômage ?

C'est un record. Au quatrième trimestre 2021, le chômage a atteint son plus bas niveau depuis près de dix ans en France. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B et C affiche une baisse de 3,6% par rapport au trimestre précédent et de 5,8% sur un an, effaçant ainsi la hausse du chômage provoquée par la crise sanitaire du coronavirus. La diminution est telle que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a qualifié l'année 2021 "d'exceptionnelle pour l'emploi". Toutes les catégories de demandeurs d'emploi sont-elles pour autant concernées par cette baisse du chômage ? Existe-t-il une différence selon l'âge des chômeurs ? Certaines régions s'en sortent-elles mieux que d'autres ? Le Journal du Net a passé au peigne fin les dernières données publiées par la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques), rattachée au ministère du Travail.

Moins de licenciements économiques...

Le nombre d'entrées en catégories A, B et C pour licenciement économique a fortement baissé : -8% par rapport au troisième trimestre et -13,5% sur un an. On observe également une légère diminution des entrées pour fin de contrat (-6,3% au quatrième trimestre 2021).

La crise sanitaire du coronavirus accélère-t-elle la volonté des salariés de changer de voie ? Si l'on en croit les dernières données de la Dares, oui. Le nombre d'inscriptions au chômage pour démission a augmenté de 3,8% au quatrième trimestre, par rapport au précédent. La comparaison avec l'année passée est d'autant plus flagrante. Sur un an, le nombre de nouveaux inscrits à Pôle emploi pour démission a explosé de 18%.

... mais de plus en plus de personnes radiées

Le nombre d'inscrits à Pôle emploi diminue, grâce à la reprise d'activité de très nombreux demandeurs d'emploi (+20% sur un an au quatrième trimestre 2021). Mais cette baisse du chômage cache d'autres indicateurs. Le nombre de radiations administratives a littéralement explosé : +44% sur un an.

Les jeunes, grands gagnants de la baisse du chômage

Le taux de chômage a diminué dans chaque tranche d'âge… Mais c'est chez les moins de 25 ans que cette baisse est la plus spectaculaire. En effet, selon les chiffres de la Dares, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans de catégories A, B et C a diminué de 6,2% par rapport au troisième trimestre et de 12,5% en un an. Les entreprises semblent avoir surtout augmenté les recrutements de profils juniors. En effet, pour les 25-49 ans, la baisse du chômage ne se traduit que par une diminution du nombre d'inscrits de 4,1% entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Les chômeurs de plus de 50 ans sont encore moins impactés, avec une baisse de -1,9% sur la même période.

La Corse, les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur sortent gagnants

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B et C diminue dans la plupart des régions. Certaines d'entre elles tirent néanmoins davantage leur épingle du jeu. La Corse est celle qui bénéficie le plus de la baisse du chômage au quatrième trimestre : -9% par rapport au trimestre précédent. En deuxième position ex-aequo, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Pays de la Loire voient le chômage diminuer de 4%.

La Guyane et la Guadeloupe à la peine

En revanche, les Outre-mer rencontrent plus de difficultés. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi en Guyane a même augmenté de 0,5% au quatrième trimestre l'an dernier. La Guadeloupe, elle, ne constate qu'une très faible décrue (-0,7%), tout comme La Réunion (-0,9%), selon les derniers chiffres de la Dares.

Les femmes bénéficient un peu moins de la baisse du chômage

L'écart entre le nombre de chômeuses et le nombre de chômeurs se maintient à environ 200 000 personnes. L'évolution du taux de chômage a en effet touché les deux sexes de manière presque identique au quatrième trimestre : -3,6% chez les femmes et -4% chez les hommes par rapport au trimestre précédent, -5,5% chez les femmes et -6,6% chez les hommes sur un an, selon les dernières données de la Dares.

Le nombre d'inscrits depuis plus d'un an baisse fortement…

Au quatrième trimestre 2021, les chômeurs inscrits à Pôle emploi, en catégories A, B et C, depuis un an ou plus ont vu leur nombre diminuer de 4,3% par rapport au trimestre précédent, et de 6,1% sur un an. Dans le détail, ce sont les chômeurs inscrits depuis un à deux ans dont le nombre diminue le plus : -14% sur un an !

... mais les chômeurs de très longue durée restent perdants

En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois ans diminue beaucoup moins lentement. Avec plus d'un million de personnes dénombré, l'effectif baisse seulement de 1,6% par rapport au troisième trimestre (-0,1% sur un an). Rien de très surprenant : les chômeurs de longue durée rencontrent plus de difficultés à retrouver un emploi.

Moins de chômeurs sans activité

Les demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi selon 5 catégories : A, B, C, D et E. Cette classification permet de distinguer les inscrits qui ne sont pas tenus d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi (D et E) de ceux qui en sont obligés, car disponibles immédiatement (A, B et C). C'est à ces dernières catégories, en recherche active d'emploi, que nous nous intéressons .