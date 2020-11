Cérémonie Elu service client de l'année : les vainqueurs de la 14e édition

45 entreprises ont été récompensées ce jeudi 19 novembre lors de la cérémonie Elu service client de l'année. Découvrez leur nom et la manière dont elles ont été testées.

A huit clos, Covid oblige, la 14e édition d'Election du service client de l'année a eu lieu ce jeudi 19 novembre. En live différé depuis le Trianon à Paris, 45 lauréats ont ainsi été récompensés pour leurs bonnes pratiques en matière de relation clients. Soit une seule entreprise primée par univers de consommation, de la banque en ligne à la grande distribution en passant par les magasins d'optique, chacune des catégories comptant a minima 3 candidats.

Pour mériter leur titre, les gagnants doivent non seulement arriver en tête de leur catégorie mais également obtenir une note d'au moins 12/20 après avoir passé une batterie de tests : 160, au total, afin d'évaluer le temps d'attente, la réactivité des interactions, la personnalisation et la qualité de la réponse. Des mises à l'épreuve effectuées du 31 août au 9 octobre 2020 par des clients mystères qui ont, pour l'essentiel, passé des appels téléphoniques, mais aussi interagi avec les services clients via des envois de mails ou de formulaires, des conversations par chat avec les conseillers disponibles les sites Internet ou encore sur les réseaux sociaux. Verdict ?

Les lauréats de la 14e Election du service client de l'année Marque Catégorie Abbott Diabetes Care Matériels de santé et bien-être ANTS Services publics Alain Afflelou Opticien Audika Solutions auditives Blancheporte Mode et accessoires Bouygues Telecom entreprises Solutions communicantes pour entreprises Bruneau Fournitures et équipements pour l'entreprise Butagaz Fournisseur d'énergie Candia Alimentation Chronodrive Vente à distance alimentaire Cogedim Promotion immobilière Coyote Solution d'aide à la conduite Cuisine Plus Aménagement de l'habitat Direct assurance Assurance de biens Disons demain Site de rencontres Dpd Distribution de plis et de colis Dr Pierre Ricaud Cosmétique Edenred Services prépayés aux entreprises Eurecia Éditeur de logiciels Floa Organisme de crédit HESS Automobile Distributeur multimarques automobiles Homair Vacances Tourisme Homeserve Services et équipements de la maison Homiris Alarme et télésurveillance Ionos by 1&1 Hébergement et nom de domaine Irobot Petit électroménager Korian Lieu de vie et services aux séniors Ldlc Distribution de produits techniques Lidl Grande distribution Loxam Location de matériel Mes-placements.fr Distribution de produits financiers Michelin Manufacturier pneumatique Monabanq Banque en ligne Motoblouz Vente à distance accessoires et pièces de véhicules Mutavie Assurance de personnes PFG Services funéraires PMU Jeux Renault Constructeur automobile Showroomprive Vente à distance généraliste Société générale Banque Speedy Réparation automobile Suez stéphanoise des eaux Distribution d'eau Total Services aux automobilistes Transavia Transport collectif de voyageurs Wonderbox Coffrets cadeaux

A propos de l'Election du Service Client de l'Année

Depuis 2007, l'Élection du Service Client de l'Année récompense la qualité des services clients par univers de consommation. Organisée par Viséo Customer Insights, cette élection se fonde sur une méthodologie reposant sur le principe du test client mystère. Les tests réalisés par BVA évaluent la relation client sur les 5 principaux canaux de contacts à distance (téléphone, e-mail ou formulaire, sites Internet, réseaux sociaux et chat).