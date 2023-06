Réforme des retraites 2023 : l'intersyndicale continuera de se réunir "dès la rentrée"

Les organisations syndicales refusent de "tourner la page". Dans un communiqué commun rendu public ce 15 juin, elles déclarent qu'elles sauront "se mobiliser dans les mois qui viennent pour revendiquer le progrès social".

L'intersyndicale n'a pas dit son dernier mot. A l'issue d'une réunion tenue plus d'une semaine après la quatorzième journée de mobilisation, les organisations syndicales ont fait savoir ce jeudi 15 juin qu'elles continueraient à contester cette réforme. "L'intersyndicale et les manifestant.es n'ont pas réussi à faire reculer le gouvernement sur le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, mais nous ne tournons pas la page. (...) Cette force saura se mobiliser dans les mois qui viennent pour revendiquer le progrès social", peut-on lire dans le communiqué commun.

L'intersyndicale, qui continuera de se réunir "dès la rentrée", déclare par ailleurs dans ce communiqué qu'elle travaille "dès maintenant à dégager des revendications communes" sur différents dossiers. A commencer par "la future négociation sur les retraites complémentaires Agirc Arrco prévue à l'automne" et "celle de l'assurance chômage", qui seront "des enjeux très importants".

En quoi consiste la réforme des retraites prévue en 2023 ? Résumé

Outre le décalage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans, couplé à un allongement de la durée de cotisation, le projet de réforme des retraites prévoit plusieurs mesures. En voici l'essentiel :

Le minimum de pension de retraite sera revalorisé à hauteur de 85% du Smic dès cette année : cette mesure concerne tous les retraités actuels et futurs ayant effectué une carrière complète au Smic, soit 40 000 retraités chaque année sur les 800 000 qui liquident leurs droits.

L'amélioration du dispositif de carrières longues : la retraite sera possible dès 58 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans. L'âge légal de départ sera fixé à 60 ans pour les personnes qui se sont lancées dans la vie active avant 18 ans, à 62 ans pour les personnes qui se sont lancées dans la vie active avant 20 ans et à 63 ans pour celles qui se sont lancées dans la vie active avant 21 ans.

Dans sa décision rendue le vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a censuré l'index senior, mesure selon laquelle les entreprises à partir d'une certaine taille auraient dû rendre public leur taux de recrutement et d'emploi des employés seniors, et le CDI senior, un contrat incitant les entreprises à recruter les plus de 60 ans.

Qui sera concerné par la réforme des retraites ?

La réforme des retraites ne concerne pas les retraités actuels. Ces derniers sont partis en retraite à 62 ans comme le stipule actuellement la loi. Le gouvernement ayant retenu la piste d'un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, la génération née en 1968 devrait être la première concernée, la génération née en 1961 devant partir à 62 ans et trois mois à compter du 1er septembre. Voici à titre indicatif le dispositif prévu :

Génération née entre le 1er janvier et le 31 août 1961 : 62 ans, pour une durée d'assurance requise fixée à 168 trimestres

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 : 62 ans et trois mois, pour 169 trimestres de cotisation

Génération 1962 : 62 ans et 6 mois (169 trimestres de cotisation)

Génération 1963 : 62 ans et 9 mois (170 trimestres)

Génération 1964 : 63 ans (171 trimestres)

Génération 1965 : 63 ans et 3 mois (172 trimestres)

Génération 1966 : 63 ans et 6 mois (172 trimestres)

Génération 1967 : 63 ans et 9 mois (172 trimestres)

Génération 1968 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1969 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1970 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1971 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1972 : 64 ans (172 trimestres)

Génération 1973 : 64 ans (172 trimestres)

A noter : tous les actifs ne seront pas concernés par l'âge légal fixé à 64 ans. Certains continueront à bénéficier de dispositifs leur permettant de partir à la retraite manière anticipée. Sont concernés :

Ceux qui ont commencé tôt : ils vont pouvoir continuer à profiter du dispositif carrières longues (lire plus bas).

ils vont pouvoir continuer à profiter du dispositif carrières longues (lire plus bas). Les personnes invalides ou en inaptitude : elles pourront partir à la retraite à partir de 62 ans.

: elles pourront partir à la retraite à partir de 62 ans. Les personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles : elles pourront partir à la retraite à partir de 60 ans.

: elles pourront partir à la retraite à partir de 60 ans. Les personnes en situation de handicap : il sera possible de partir dès 55 ans, à condition d'avoir cotisé un nombre minimal de trimestres.

il sera possible de partir dès 55 ans, à condition d'avoir cotisé un nombre minimal de trimestres. Les travailleurs exposés à l'amiante : ils bénéficient d'un départ anticipé dès 50 ans.

Où dénicher le simulateur de la réforme des retraites ?

Le site Info-retraite permet de déterminer si vous êtes concerné ou non par la réforme des retraites, grâce à un simulateur. Vous devez renseigner votre activité professionnelle, ainsi que votre année de naissance. Enfin, vous devez préciser si vous avez acquis des droits à la retraite avant l'âge de 20 ans.

Quel est le calendrier de la réforme des retraites ?

Présentée lors d'une conférence de presse le 10 janvier 2023, la réforme des retraites poursuit depuis son parcours législatif. Voici les échéances, passées et futures, à retenir :

23 janvier : le texte a été validé par le Conseil des ministres

17 février : fin des débats à l'Assemblée nationale, sans vote des députés

11 mars : adoption du projet au Sénat

15 mars : réunion de la commission mixte paritaire, chargée de rédiger un compromis

20 mars : adoption définitive de la réforme au sein du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale (PLFRSS), après le déclenchement du 49.3 par l'exécutif et le rejet de deux motions de censure déposées par l'exécutif

15 avril : promulgation de la loi modifiant le système des retraites, au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel de la réforme

3 mai : décision du Conseil constitutionnel sur la seconde demande de referendum d'initiative partagée (RIP)

1er septembre 2023 : entrée en vigueur prévue de la réforme des retraites

Les femmes seront-elles pénalisées par la réforme des retraites ?

Tout comme les hommes, les femmes seront contraintes de travailler plus longtemps, en raison du décalage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. "Elles sont un peu pénalisées par le report de l'âge légal, on n'en disconvient absolument pas", a reconnu, gêné, sur Public Sénat le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, le 23 janvier dernier. "Les femmes sont plus touchées par le décalage de l'âge de la retraite parce qu'elles sont moins fréquemment en situation de carrière longue que les hommes", a expliqué l'économiste Michaël Zemmour, maître de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne, auprès de France info.

Une mesure de la réforme se veut toutefois un coup de pouce aux mères de famille. Il s'agit du principe de bonification de 5% (1,25% par trimestre travaillé entre 63 et 64 ans) de la pension des personnes ayant une carrière complète dès 63 ans. Adoptée le 9 mars dernier à l'unanimité par les sénateurs, soutenue par l'exécutif et défendue par Les Républicains, cette mesure pourrait techniquement aussi s'appliquer aux hommes. "Sur le papier, les trimestres accordés au titre des enfants élevés peuvent en effet être partagés entre les deux membres du couple même si, dans les faits, c'est peu courant. Elle pourra se cumuler avec la majoration de pension de 10 % déjà prévue pour les parents de trois enfants", relève le quotidien Les Echos.

Que prévoit la réforme des retraites pour les carrières longues ?

Ce dispositif permet à ceux qui ont débuté leur vie active tôt de bénéficier d'un départ à la retraite anticipée. Voici ce qui change avec la réforme des retraites :

Début de carrière avant 16 ans : départ à compter de 58 ans

Début de carrière avant 18 ans : départ à compter de 60 ans

Début de carrière avant 20 ans : départ à compter de 62 ans

Début de carrière avant 21 ans : départ à compter de 63 ans

L'exécutif estime que la réforme des retraites est nécessaire afin d'assurer la pérennité du système de retraite par répartition. Ce dernier repose sur la solidarité intergénérationnelle, c'est à dire que les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités actuels. Or, le nombre de retraités croît plus rapidement que le nombre d'actifs, sous l'effet de l'allongement de l'espérance de vie. D'après l'Insee, en 2040, il y aura 1,5 cotisant pour un retraité, contre 4 cotisants pour un retraité en 1980. Par conséquent, le gouvernement préconise de faire travailler les Français plus longtemps afin d'augmenter les cotisations pour "sauvegarder un système de retraite en danger", comme l'ont martelé à de multiples reprises, le président de la République, la Première ministre et plusieurs membres du gouvernement.

Ce constat est partagé, en partie, par le dernier rapport du Conseil d'Orientation des Retraites (COR) publié en septembre 2022. Dans l'ensemble des scénarios envisagés par le COR - qui définit ces prévisions selon plusieurs facteurs économiques comme le taux de chômage et le Produit Intérieur Brut - le système de retraite, en l'état actuel, deviendrait "potentiellement déficitaire jusqu'en 2039". Néanmoins le rapport du COR n'indique pas que le système de retraite français est "en danger" ou qu'une réforme de l'âge légal de départ en retraite est nécessaire à sa sauvegarde, comme l'affirme l'exécutif. "Les résultats du rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite" lit-on dans le document.