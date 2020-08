"Réforme du chômage : certaines mesures reportées à 2021"

[Mise à jour du mardi 25 août 2020 à 15h09] En raison de la crise du coronavirus, l'entrée en vigueur de certaines mesures de la réforme des allocations chômages est reportée au 1er janvier 2021. Sont concernés la modification du mode de calcul du salaire journalier de référence pour la détermination du montant de l'ARE ainsi que le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour les moins de 57 ans percevant au moins 4 500 euros brut par mois (touchant un montant d'allocation journalière supérieure à 84,6 euros).

Certaines mesures de la réforme du chômage sont déjà entrées en vigueur, comme le durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation à partir du 1er novembre 2019 : la période de travail minimum pour accéder à l'assurance chômage est ramenée à 6 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois sur 28 (sauf pour les plus de 53 ans, qui ne sont pas concernés). Les conditions de rechargements des droits ont elles aussi été modifiées : auparavant, si un chômeur déjà indemnisé travaillait au minimum un mois (ou 150 heures), il pouvait prolonger sa durée d'indemnisation d'autant. A partir du 1er novembre 2019, il lui faut au moins six mois pour le faire. Plus de détails sur le contenu de la réforme de l'assurance chômage et son calendrier d'application ci-dessous.

La réforme de l'assurance chômage faisait partie des mesures emblématiques du programme d'Emmanuel Macron, tout comme la réforme des retraites. Elle a été déployée au cours de l'année 2019. Et pas sans heurts : la négociation des partenaires sociaux, qui a débuté en janvier 2019, a échoué. Organisations patronales et syndicats avaient jusqu'au 22 février 2019 pour trouver un accord. Faute de quoi l'exécutif a repris la main. Deux décrets ont été publiés au Journal Officiel le 28 juillet 2019 : le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d'assurance chômage, et le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures concernant les travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi. Certaines des nouveautés introduites par ces deux textes sont applicables à compter du 1er novembre 2019.

Voici les principales mesures destinées à réformer l'assurance chômage :

Tous les salariés disposant au minimum de 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise peuvent bénéficier de l'assurance chômage en cas de démission pour réaliser un projet professionnel à compter du 1er novembre 2019

Une nouvelle règle d'éligibilité des droits entre en vigueur à compter 1er novembre 2019 : la période de travail minimum pour accéder à l'assurance chômage est ramenée à 6 mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois sur 28

Le seuil minimum pour le rechargement des droits au chômage, lui, est porté à 6 mois à compter du 1er novembre 2019, au lieu de un mois. Cela signifie qu'il faut avoir travaillé 6 mois pour bénéficier du rechargement de ses droits

A compter du 1er avril 2020, une dégressivité de l'indemnisation est instaurée au début du 7e mois pour les salaires supérieurs à 4 500 euros bruts mensuels (entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2021)

Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l'assurance chômage, sans cotisation supplémentaire à compter du 1er novembre 2019

Pôle Emploi lance une nouvelle offre d'accompagnement et de services à destination des demandeurs d'emploi, des entreprises et des travailleurs précaires

Un système de bonus-malus est instauré à compter du 1er janvier 2020 dans les entreprises de plus de 11 salariés afin de lutter contre l'enchaînement des CDD ou des missions d'intérim

Pôle Emploi lance une nouvelle offre de services à destination des entreprises à compter du 1er janvier 2020 pour les aider à recruter

Un nouveau mode de calcul de l'indemnisation entre en vigueur à compter du 1er avril 2020, basé non plus sur les seuls jours travaillés mais sur le revenu mensuel du travail (entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2021).

Lorsque l'on parle de décret portant sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage, il est question des deux textes publiés au Journal Officiel le 28 juillet 2019, à savoir le décret n° 2019-797, relatif au régime d'assurance chômage, et le décret du n° 2019-796, relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi.

La réforme de l'assurance chômage a été mise en oeuvre en 2019. Après l'échec de la négociation des partenaires sociaux, lancée en janvier 2019, le gouvernement a repris la main sur la transformation de l'assurance chômage. Deux décrets ont été publiés au cours de l'été 2019. Ces textes prévoient un certain nombre de nouveautés dont l'entrée en vigueur s'étale du 1er novembre 2019 au 1er avril 2020.

Les salariés disposant d'au moins 5 années d'ancienneté dans leur entreprise puissent bénéficier de l'assurance chômage lorsqu'ils démissionnent en vue de réaliser un projet professionnel. La mesure est en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

Les mesures contenues dans la réforme de l'assurance chômage ne s'appliquent qu'aux nouveaux entrants à compter de la date de leur entrée en vigueur. Il n'y aura pas d'application rétroactive de la réforme de l'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi qui perçoivent déjà les allocations chômage.

Dans le but d'encourager le retour à l'emploi, un mécanisme de dégressivité est introduit au début du 7e mois pour les salaires supérieurs à 4 500 euros bruts mensuels à compter du 1er novembre 2019. La rémunération de ces salariés est réduite de 30%, avec un plancher fixé à 2 261 euros net.

Le régime des intermittents du spectacle a été réformé en avril 2016. Là encore, la réforme ne s'était pas faite sans heurts. Valables jusqu'en 2020, les mesures de la réforme du chômage des intermittents prévoient une ouverture des droits au chômage pour les artistes et techniciens à compter de 507 heures travaillées sur 12 mois, au lieu de 10, ainsi que la hausse d'un point de la contribution patronale d'assurance chômage. Les intermittents du spectacle constituent l'une des rares catégories à ne pas être impactée par la nouvelle réforme de l'assurance chômage et notamment par l'instauration d'un système de bonus-malus.

Un système de bonus malus est instauré dans un premier temps à compter du 1er janvier 2020 pour les entreprises de plus de 11 salariés dans les 7 secteurs d'activité identifiés par l'exécutif comme les plus concernés par la précarité et l'enchaînement des CDD ou des missions d'intérim. Dans ces secteurs, estime le gouvernement, les entreprises emploient, en moyenne, deux personnes en contrat stable pour plus de trois personnes en contrat précaire, soit par exemple plus de 3 CDD pour 2 CDI.

A compter du 1er janvier 2020, plus le nombre de salariés qui s'inscrivent à Pôle Emploi après avoir travaillé pour une entreprise (fin de CDD, de mission d'intérim, licenciements, ruptures conventionnelles) est important par rapport à son effectif total, plus elle paie de cotisations patronales à l'assurance chômage. A l'inverse, plus une société consent d'efforts pour réduire le nombre de personnes qui s'inscrivent à Pôle Emploi, moins elle paiera de cotisations (de 3 à 5% de la masse salariale, en fonction de la pratique de l'entreprise). La réforme de l'assurance chômage prévoit également une taxe forfaitaire de 10 euros pour les entreprises qui abusent des CDD d'usage, à l'exception des employeurs de salariés intermittents. Ces derniers conservent toutefois la cotisation patronale supplémentaire de 0,5% introduite par la convention de mars 2017.