En 2022, les ESN recrutent autant, voire plus qu'en 2021

Quelles sont les expertises les plus demandées ? Les profils junior sont-ils à l'honneur ? Treize ESN et ICT nous indiquent ce qu'elles recherchent cette année.

Turnover ou hausse des effectifs, mystère. Les Entreprises de Services du Numérique (ESN) et d'Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT) continuent en tout cas d'embaucher en 2022 et le rythme s'intensifie (voir notre baromètre 2021). Le JDN a contacté les quinze entreprises figurant tout en haut du classement 2021 ESN & ICT établi par KPMG France et Numeum, qui se base sur les chiffres d'affaires réalisés en France. Treize d'entre elles ont accepté de nous communiquer leurs besoins pour 2022, neuf prévoient d'embaucher davantage que l'année dernière.

Parmi les plus ambitieux : le leader européen du supercalcul Atos, qui table sur une hausse de 150% de ses recrutements en France par rapport à 2021, et la filiale française du groupe canadien CGI, qui compte quant à elle augmenter son volume d'embauches de 75%. Seuls IBM et Sopra Steria reconnaissent recruter un peu moins que l'année dernière, les écarts étant néanmoins très faibles.

Les recrutements des ESN en France en 2021 et 2022 Annoncés pour 2022 Réalisés en 2021 Annoncés pour 2021 Alten 4 000 NC 2 800 Atos 2 500 1 000 1 200 Capgemini 9 000 7 200 6 200 CGI 3 500 2 000 2 300 Computacenter 450 400 ND Docaposte 1 146 989 ND Econocom 1 025 810 1 100 IBM 500 520 ND Inetum(ex-GfiInformatique) 2 600 2 000 2 000 Neurones 2 200 2 000 1 800 OrangeBusinessServices NC 1 200 Entre 1 100 et 1 200 SCC 450 380 ND Sopra Steria 3 300 3 450 2 520

Avis aux experts du cloud et de la cybersécurité

Ingénieurs, développeurs et consultants, les ESN et ICT attendent encore et toujours vos candidatures. Le cloud est une expertise particulièrement recherchée, par douze des répondants. La cybersécurité a elle aussi son succès, attirant l'attention d'Alten, Atos, Capgemini, CGI, IBM, Inetum et Neurones.

Les postes à pourvoir dans les ESN en 2022 Postes à pourvoir Expertises recherchées Alten Gouvernance/AMOA/Chefferie de projet : Product Owners, Business Analysts, Chefs de projets fonctionnels, Consultants Métier Banque-Finance-Assurance. Progiciels d'entreprise : consultants Salesforce, consultants ServiceNow. Développement applicatif : Développeurs Fullstack (Java, C#, NodeJs, Angular), Chefs de projets SI, DevOps Developers. Développement mobile : iOS (Swift), Android (Kotlin, Java). Test : Consultants et chefs de projet Test et Recette, Consultants Automatisation des tests. Cloud : Cloud Engineer, Cloud Architect, Devops Engineer, SRE Consultant, FinOps Consultants. Data : Data Analysts, Data Engineers, Data Scientists. Sécurité : Ingénieurs système/réseau/sécu, Ingénieurs cybersécurité. Télécoms : Ingénieurs et chefs de projet radio 4G/5G, Ingénieurs et chefs de projet fibre/FTTH, Ingénieurs cœur de réseau. Atos Ingénieurs développement, Ingénieurs Cloud, Ingénieurs Cybersécurité, Ingénieurs DevOps, Consultants climat énergie, Architectes réseaux, Architectes Cloud, Architectes logiciels, Consultants en transformation digitale, Ingénieurs High Performance Computing, Chefs de projet digital workplace, Experts SAP, Développeurs systèmes embarqués, Développeurs FullStack, Architectes Big Data Cloud, Cybersécurité, Transformation digitale, High Performance Computing, Développement informatique Capgemini Consultants en transformation digitale, Développeurs, Ingénieurs systèmes embarqués, Ingénieurs réseaux, Consultants techniques et fonctionnels, Architectes, Chefs de projet, Directeurs de programme Digital, Cloud, Cybersécurité, Data, Industrie intelligente CGI Business consultants, Experts SAP, Experts en data, Experts BI, Experts cybersécurité, Experts mobilité, Experts digital, Analystes, Développeurs, Architectes (Java, .Net, C#), Chefs et directeurs de projets SAP, BI, JAVA, Salesforces, Cybersecurité, DevOps, Data, Infrastructure, Cloud, DataSciences Computacenter De nombreux postes dans les domaines du Consulting, Projets, Techniciens et Ingénieurs, Sales, Service Management Workplace, Applications and Data, Cloud and Datacenter, Networking, Security Docaposte Directeurs de projet fonctionnel avec une connaissance métier en banque d'investissement/banque de détail/assurance ou transformation digitale, Leaders techniques, Ingénieurs DevOps, Project management officers (PMO), Product Owners, Chefs de projet IT, Chefs de projet maîtrise d'ouvrage, Chefs de projet fonctionnel, Développeurs (Java, C++#, .NET, C++, Python, Javascript, PHP, Android), Développeurs fullstack Java/Angular ou Java/ReactJS ou Javascript, Data Ingénieurs (Spark, Scala, Kafka, DevOps), Data scientists, Data analystes, Data architectes, Experts Microsoft BI (SSIS, SSAS, SSRS/Power BI), Experts ETL (Informatica, Datastage), Chefs de projet et Directeurs de projet BI/Big Data, Business Analystes Data Développement web, UX Design, Data ingénierie, Data science, Data analyse, Data architecture, Traitement de données, Intelligence artificielle. Les postes requièrent pour la plupart l'expertise technique avec une expérience de 3/5 ans minimum avec un bon niveau d'anglais. Pour les périmètres banque, finance, assurance, une double compétence technique et métier ainsi qu'un bon niveau d'anglais sont également attendus. Econocom Concepteurs-Développeurs, Consultants fonctionnels, Ergonomes Web, Ingénieurs support applicatif, Ingénieurs commerciaux, Architectes techniques, Consultants Big Data, Administrateurs infrastructures, Analystes sécurité, Experts poste de travail, Ingénieurs exploitation production, Ingénieurs infrastructures, Techniciens infrastructures, Chefs de projet, Services Delivery Managers, Techniciens support VIP. Experts en réparation mobilité, Techniciens support Helpdesk, Chargés de clientèle, Bid managers, Responsables communication Cloud & DevOps, Infrastructure & Hybridation Cloud, Big Data, Environnement utilisateurs, Microsoft, Développement commercial (IT), expertises sur les produits constructeurs (Apple, HP, Lenovo, Samsung…), avant-vente, réparation service après-vente, réseaux/sécurité, audiovisuel IBM Tech Sales, Developers, Consultants, Architects, Customer Success Managers Cloud, Security, Data & AI, Z Inetum (ex-Gfi Informatique) Ingénieurs DevOps, Data, Cloud, Développeurs, Consultants métiers, Directeurs de projets, Consultants solutions, Ingénieurs systèmes et réseaux Data, Cybersécurité, Cloud, DevOps, low code, Salesforce, Microsoft Dynamics, Finances/assurance Neurones Consultants en transformation digitale et innovation, Experts IoT, Ingénieurs DevOps, Product owners, Scrum Masters, UX-UI designers, Business analysts, Data scientists, Ingénieurs Cloud, Experts cybersécurité, Techniciens support bilingues, Bid Managers, Ingénieurs d'affaires, Entrepreneurs Cloud, Cybersécurité, Automatisation des infrastructures, Digital workplace, Accompagnement des utilisateurs, Projets digitaux (agile, UX/UI, DevOps, mobilité, IoT), SAP, Process métiers (BPM, RPA, dématérialisation), Big data, IA, Blockchain, Finance de marché, Conseil en management, en marketing et en transformation digitale Orange Business Services Ingénieurs études et développement, support et exploitation, intégration, système et réseaux, DevOps, Cloud, Experts virtualisation, sécurité, data et techniques, Architectes, Chefs de projet, Consultants, Ingénieurs avant-vente, Business managers spécialisés SCC Commerciaux IT, Consultants et Ingénieurs IT, Consultants avant-ventes, Architectes, Chefs de projet, Techniciens informatique Infra, Cloud Sopra Steria Consultants, Solution Building Full-Stack (Java, Python, PHP, etc.), Data Analysts (Big Data, Business Intelligence), Architectes Cloud, Développeurs et architectes DevOps, Ansible, OpenStack, AWS, Google

Loin de la capitale

Sur les treize répondants, neuf prévoient de recruter au moins 50% de leurs effectifs en région. Econocom et Sopra Steria allant même jusqu'à indiquer que respectivement 70% et 80% de leurs embauches se feront hors Ile-de-France cette année. Quid des profils recherchés par les ESN et ICT ? Sopra Steria fait toujours autant confiance aux juniors : l'entreprise souhaite que 75% de ses recrues 2022 aient moins de 2 ans d'expérience. Candidats plus expérimentés, envoyez plutôt vos CV à Computacenter, Docaposte, Inetum et Neurones.