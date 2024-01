Cette entreprise propose 10 000 dollars pour une semaine de travail à surfer sur Internet sur une île

En plus de cette somme, la société paye les billets d'avions pour deux personnes ainsi que le séjour dans une maison privée.

Qui n'a jamais rêvé de gagner 10 000 dollars en une semaine de travail, tout en ayant la possibilité de se couper de la civilisation sur une île déserte ? C'est la proposition plus qu'alléchante de cette opportunité de travail publiée ce mardi 23 janvier. L'intitulé de ce poste "Tabfulness Guru" est énigmatique. Comme sa destination : Bjarnarey, une île volcanique isolée au large des côtes de l'Islande.

D'après l'annonce, le but est de remplacer un gourou : Valgardur Hlöðversson. Embauché il y a sept ans par une société du numérique norvégienne, son rôle est d'aider ses équipes à améliorer leur outil en partageant sa sagesse. Sa méditation quotidienne lui permet de "comprendre le sens de la sérénité numérique". Comme il l'explique dans la vidéo promotionnelle, il aide "à créer un navigateur aussi paisible qu'un paisible village norvégien". Mais comme tout le monde, il doit prendre des vacances et recherche quelqu'un pour prendre sa place le temps de son absence. Son remplaçant devra simplement surfer sur Internet pendant une semaine, au choix entre le 18 mars et le 31 mai 2024.

Trop beau pour être vrai ? Même pas. Car celui ou celle qui sera choisi obtiendra bien 10 000 dollars, ainsi qu'un séjour de sept jours pour deux personnes dans une maison privée sur une île islandaise sans habitants, billets d'avion inclus. En réalité, cette campagne marketing est l'œuvre de la société norvégienne Opéra. Le navigateur aus 3% de parts de marché au niveau mondial fait la promotion d'une nouvelle fonctionnalité : "les îlots d'onglets". Elle permettrait à ses utilisateurs de mieux les organiser dans des groupes distincts et serait "née de l'inspiration que l'équipe Opéra a reçue de son gourou".

Les candidatures pour ce poste sont ouvertes jusqu'au 25 février. Pour postuler, il est possible de soumettre sa candidature sur le site dédié à cette opération marketing, en donnant son nom, son prénom et son adresse mail, ou sur les réseaux sociaux d'Opéra. Dans les deux cas, il sera nécessaire de soumettre un texte créatif et de fournir une interprétation du concept de "Tabfulness" en ne dépassant pas 120 caractères. "Le texte créatif sera le seul facteur pris en compte pour la sélection du gagnant", est-il précisé dans les conditions du concours. À noter : pour voyager en Islande, les citoyens français doivent se munir de leur passeport ou de leur carte d'identité.