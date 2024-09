Les salaires et les pensions de retraites vont baisser exceptionnellement dans quelques jours

Les salaires et les pensions de retraites qui arrivent sur les comptes bancaires de millions de Français fin septembre ou début octobre seront étonnamment plus faibles que d'habitude.

Des millions de retraités et de salariés risquent de déchanter d'ici quelques jours. La paye ou la pension de retraite qu'ils recevront fin septembre ou début octobre sera plus faible que d'habitude. Pourtant, les caisses de retraite ou les employeurs n'ont fait aucune erreur.

Au total, 17 millions de retraités et près de 30 millions de salariés sont susceptibles d'être impactés par cette baisse de rémunération soudaine. L'ennui c'est que cette réduction risque de se répéter dans les mois à venir, si les personnes concernées n'agissent pas rapidement.

Prenons l'exemple d'un salarié qui perçoit habituellement 2 000 euros net par mois. Sur le bulletin de paie qu'il recevra fin septembre ou début octobre, il ne verra inscrit que 1 960 euros. De même, les retraités qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension s'apercevront que leur compte en banque est moins rempli qu'a l'accoutumé. La cause de cette perte de revenu se trouve dans une petite ligne en bas du bulletin de salaire ou du relevé de paiement de pension.

Il s'agit du prélèvement à la source, mis en place depuis 2019. Pour rappel, ce dispositif consiste à prélever chaque mois une partie de l'impôt sur le revenu directement sur le salaire ou la pension de retraite. Le taux de prélèvement à la source est donc un pourcentage qui est recalculé chaque année par le fisc au 1er septembre.

Le calcul de ce taux dépend des informations mentionnées sur la dernière déclaration de revenus remise à l'administration fiscale. En clair, les revenus perçus en 2023 qui doivent être inscrit dans la déclaration de revenus effectuée en 2024. Si les revenus de 2023 sont supérieurs à ceux de 2022, le taux de prélèvement à la source augmente par conséquent. Le nouveau taux est alors appliqué dès le 1er septembre 2024.

Ainsi, les retraités dont la pension a été revalorisée en 2023 et les salariés qui ont bénéficié d'une hausse de salaire entre 2022 et 2023 verront leur taux de prélèvement à la source grimper, entraînant une ponction plus importante sur leur revenu. Ce taux élevé restera appliqué sur les mois suivants si aucune démarche n'est entreprise pour s'y opposer.

Heureusement, les contribuables concernés par cette hausse du taux de prélèvement à la source ont la possibilité d'ajuster leur taux sur le site du fisc. En se rendant sur leur espace particulier du site impots.gouv.fr, ils peuvent cliquer sur "Gérer mon prélèvement à la source". Une nouvelle fenêtre s'ouvre, permettant d'ajuster son taux suite à une hausse ou une baisse des revenus. Cette démarche permettra de diminuer le taux de prélèvement appliqué.

Il est important de noter que le nouveau taux sera appliqué jusqu'au 31 décembre 2024. Au 1er janvier 2025, il faudra de nouveau le modifier, sans quoi le taux calculé par le fisc au 1er septembre sera réappliqué pour l'année 2025.