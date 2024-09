"Cet appareil est le plus dangereux de la maison" – Un pompier met en garde contre les risques d'incendie

Un appareil électrique particulièrement à risque nécessite une précaution simple pour éviter qu'il ne soit à l'origine d'un incendie au domicile.

Chaque année, les incendies domestiques provoquent des drames terribles en France. La plupart d'entre eux sont d'origine électrique. Une cigarette, un barbecue, une bougie peuvent provoquer des départs de feu. Mais le Centre national de prévention et de protection (CNPP) indique que les incendies électriques représentent 25 à 30% des incendies et parmi les appareils électroménagers, un en particulier semble présenter un danger majeur...

Un pompier expérimenté a en effet confié à notre rédaction que, selon son expérience, ce n'est ni le four ni le fer à repasser qui sont les plus fréquemment à l'origine des incendies domestiques. Selon lui, le sèche-linge est l'appareil électrique qui est le plus souvent en cause lors des incendies chez les particuliers.

Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles précises sur ce sujet, cette information est corroborée par la Fondation des Brûlés. Sur son site internet, l'organisation classe le sèche-linge "en tête des appareils électriques qui peuvent provoquer un incendie". Cette dangerosité s'explique par plusieurs facteurs inhérents au fonctionnement de l'appareil.

Le risque d'incendie lié au sèche-linge provient principalement de l'accumulation de chaleur et de poussière à l'intérieur de l'appareil. Comme l'explique la Fondation des Brûlés, "l'air chaud et la poussière forment une combinaison 'idéale'" pour déclencher un feu. Un entretien insuffisant peut donc être en cause. La fondation conseille de dépoussiérer le tuyau d'évacuation d'air au moins une fois par an.

L'entreprise Verisure, spécialisée dans les alarmes avec télésurveillance, déclare également que le sèche-linge est le premier appareil électrique à causer des incendies domestiques et elle ajoute d'autres conseils pour les éviter. Selon elle, il faut laisser une place suffisante au sèche-linge pour ne pas gêner sa ventilation, bien nettoyer le filtre à peluche après chaque utilisation, ne pas faire sécher de vêtements portant des traces de résidus inflammables, placer le sèche-linge sur un sol propre et aspirer régulièrement autour. Installer un détecteur de fumée à proximité de cet appareil est aussi recommandé.

Par ailleurs, une habitude simple évoquée par le pompier ainsi que par la Fondation des Brûlés est d'éviter de faire tourner son sèche-linge lorsque l'on est absent. Verisure ajoute également qu'il faut éviter de le faire tourner lorsque l'on dort. En effet, ce ne sont pas les flammes mais les fumées qui sont les plus meurtrières durant un incendie. Elles sont responsables de 80% des décès.

Au-delà du cas spécifique du sèche-linge, il est important de noter que les appareils vétustes et les installations électriques non conformes aux normes des fabricants augmentent les risques d'incendie. Les raccordements avec des multiprises ne sont pas toujours adaptés, ils ne conviennent pas aux appareils sources de chaleur par exemple. Il va sans dire qu'un sèche-linge étant déjà à risque, il l'est encore plus s'il est mal entretenu et branché sur une multiprise.