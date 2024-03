Ce métier de l'immobilier peu connu recrute à plus de 2 000 euros par mois sans formation

Il existe un métier très peu connu qui permet de travailler comme salarié ou comme freelance. Accessible sans diplôme particulier, il promet de faire visiter de nombreux logements aux passionnés de l'immobilier...

Il existe un métier accessible sans diplôme spécifique, offrant une grande liberté d'organisation et idéal pour les passionnés d'immobilier. Non, il ne s'agit pas du métier d'agent immobilier, mais d'un métier aux missions plus restreintes et qui peut facilement s'exercer avec le statut d'indépendant. Peu connu, il reste largement sous les radars des chercheurs d'emploi…

Ce métier recrute dans toute la France et présente de nombreux avantages. Qu'il soit exercé en tant qu'indépendant ou au sein d'une agence immobilière, les opportunités sont diverses. Dans une agence immobilière, les missions peuvent être plus larges, incluant notamment l'analyse des demandes de location, mais le salaire est généralement plus élevé. En tant qu'indépendant, les horaires sont plus libres, mais dans ce cas le travail se limite à une mission principale : l'état des lieux des logements.

Le métier d'agent d'état des lieux est en effet, une profession à part entière dans le secteur de l'immobilier. Il consiste à établir le document d'état des lieux d'entrée et de sortie des logements en décrivant minutieusement son état, pièce par pièce : mur et plafond, revêtement des sols, équipements… Si ce métier peut être exercé après un BTS professions immobilières, il est aussi accessible sans diplôme spécifique.

De nombreux organismes spécialisés dans les états des lieux recrutent. Cependant la plupart d'entre eux exigent des candidats avec un statut de freelance qu'ils soient équipés de leur propre tablette, d'une voiture et qu'ils soient prêts à payer leur formation au métier. Chez eux le salaire oscille souvent entre 39 et 50 euros bruts la mission auxquels peuvent s'ajouter des indemnités kilométriques. Cependant, des agences immobilières acceptent aussi les débutants et promettent un salaire d'entrée plus élevé, de 2 000 à 2 300 euros bruts mensuels avec une prise en charge de l'accompagnement du candidat. Elles mettent à sa disposition l'équipement informatique dont il a besoin pour travailler et parfois une voiture de service.

Si les CDI peuvent être prisés, de juin à septembre, de nombreuses offres de CDD sont publiées pour répondre au besoin du marché. De nombreux états de lieux sont à réaliser durant cette période, notamment dans les logements étudiants ou de vacances. C'est l'opportunité se faire une première expérience dans le métier, sans avoir à débourser un centime. Le statut d'auto-entrepreneur reste une possibilité pour la suite, pour ceux qui rêvent d'indépendance et qui sont prêts à rechercher leur propre clients. Le site de France Travail (ex Pôle Emploi) permet de trouver facilement un premier poste d'agent d'état des lieux en CDD ou CDI. Des agences immobilières connues recrutent des débutants comme Century 21, Nexity, mais aussi des agences locales et des campings.