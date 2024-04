Cette multinationale recrute tout de suite 1 200 alternants dans toute la France, du CAP au master

Commerce, logistique, ressources humaines... Cette entreprise française recrute des alternants dans de nombreuses filières.

Dans un contexte économique incertain, décrocher un contrat d'alternance peut s'avérer un véritable défi pour de nombreux étudiants. Pourtant, c'est bien 1 200 postes en alternance qu'une multinationale française propose pour la rentrée 2024-2025, offrant ainsi de belles perspectives à ceux qui souhaitent allier études et expérience professionnelle.

Cette offre s'adresse à un large public d'étudiants, du CAP au Master, et couvre de nombreux domaines d'activité. Qu'ils soient intéressés par le commerce, la production, la logistique, les ressources humaines, la finance, le marketing ou encore la R&D, il y a de fortes chances pour qu'ils trouvent une offre correspondant à leurs aspirations.

Avec pas moins de 540 postes, le secteur commercial est celui qui recrute le plus d'alternants. Mais les étudiants en technique de production ne sont pas en reste, avec 140 offres qui leur sont dédiées. La logistique (100 postes), l'exploitation (65 postes), les ressources humaines (60 postes), la finance (50 postes), la R&D (50 postes), le marketing (50 postes) et l'hygiène sécurité environnement (40 postes) figurent également parmi les secteurs qui recrutent, sans oublier une centaine d'autres postes dans des domaines variés.

L'entreprise a mis en place une campagne de communication sur le réseau social TikTok. Plus de 30 vidéos mettant en scène des alternants témoignant de leur expérience, de leurs missions et de l'ambiance de travail ont été réalisées. En plus de cette campagne digitale, un grand job dating sera organisé fin avril au siège de l'entreprise, à La Défense.

Alors, quelle est donc cette entreprise qui s'engage en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes ? Il s'agit de Saint-Gobain. Présent dans 76 pays et fort de 160 000 collaborateurs, le groupe conçoit, produit et distribue des matériaux et services innovants pour l'habitat et l'industrie. Engagé dans une démarche de responsabilité environnementale, Saint-Gobain ambitionne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

"Employeur majeur d'alternants en France, je me félicite que Saint-Gobain, leader mondial de la construction durable, soit jugé par les jeunes eux-mêmes comme une entreprise où il fait bon faire une alternance tant les opportunités de carrière offertes aux jeunes talents sont nombreuses et stimulantes pour accompagner la transition bas carbone du bâtiment, dans l'industrie comme dans la distribution ", se réjouit Régis Blugeon, directeur des ressources humaines de Saint-Gobain France.

Avec des marques bien connues du grand public comme Point P, CEDEO ou encore France Pare-brise, et une expertise pointue dans des domaines aussi variés que le vitrage, l'isolation ou la chimie du bâtiment, Saint-Gobain offre à ses alternants un environnement stimulant pour démarrer leur carrière.