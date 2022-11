"Prime de Noël 2022 : versée à la mi-décembre, vous êtes concerné si..."

PRIME DE NOEL. Octroyée par Pôle emploi, la MSA et la CAF, la prime de Noël est une prestation sociale reconduite chaque année.

[Mise à jour du vendredi 18 novembre 2022 à 08h47] Energie, alimentation... Votre budget est mis à rude épreuve en raison de l'inflation ? Les prix à la consommation ont augmenté de plus de 6% en octobre dernier sur un an, selon l'Insee. Dans ce contexte, le gouvernement a dégainé une série de mesures en faveur des particuliers, comme la prime inflation, le chèque énergie exceptionnel, la revalorisation des retraites, etc. Vous espérez un coup de pouce supplémentaire à l'approche des fêtes de fin d'année ? La prime de Noël est versée chaque année aux bénéficiaires de minima sociaux de certaines prestations sociales de la CAF et de Pôle emploi : RSA, ASS, AER et prime forfaitaire pour reprise d'activité. Cette année, les versements devraient démarrer à compter du 15 décembre 2022.

Depuis 1998, la liste des bénéficiaires de la prime de Noël n'a que peu évolué. L'octroi est automatique. Elle est généralement annoncée, et arrive sur le compte des personnes éligibles mi-décembre. Elle devrait, selon toute vraisemblance, être reconduite par l'exécutif en 2022. A noter : l'octroi est automatique. Il n'y a aucune étude de revenus préalable. Il n'est donc d'aucune utilité de contacter la CAF ou Pôle emploi pour percevoir la prime de Noël, si vous ne touchez pas l'une des prestations sociales mentionnées précédemment.

Pour être éligible à la prime de Noël, versée chaque année dans les 15 jours précédant Noël, il faut avoir bénéficié en novembre de l'année en cours (ou, à défaut, en décembre) d'une, au moins, des allocations suivantes :

Revenu de solidarité active (RSA)

Allocation de solidarité spécifique (ASS)

Allocation équivalent retraite (AER)

Prime forfaitaire pour reprise d'activité.

Au total, 2,5 millions de personnes peuvent toucher cette prime.

En fonction de leur situation, certains bénéficiaires du RSA reçoivent leur prime de Noël de la Caf. Les bénéficiaires du RSA qui sont rattachés au régime agricole, eux, la reçoivent de leur MSA. A noter qu'ils n'ont aucune démarche à effectuer et que le versement de la prime est déclenché automatiquement.

Pour les allocataires de l'ASS (allocation de solidarité spécifique, réservée aux chômeurs en fin de droits) ou de l'AER (allocation équivalent retraite, prestation qui n'est plus octroyée depuis 2011), c'est Pôle emploi qui s'occupe d'effectuer le versement. Comme pour la Caf, le demandeur est identifié comme bénéficiaire. C'est donc automatiquement que la prime sera versée sur son compte bancaire. Mais dans le doute, mieux vaut être prévoyant et signaler son cas.

Pour les bénéficiaires du RSA, le montant de la prime varie selon la composition du foyer. Pour les autres bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes qui touchent l'ASS ou l'AER, le montant de la prime est forfaitaire, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la composition du foyer. Il est de 152,45 euros depuis plusieurs années. Le barème pour la prime de Noël pour les bénéficiaires du RSA reste généralement identique d'une année sur l'autre :

152,45 euros pour une personne seule

228,67 euros pour une personne seule avec 1 enfant ou une personne en couple sans enfant

274,41 euros pour une personne seule avec 2 enfants ou une personne en couple avec 1 enfant

320,14 euros pour une personne en couple avec 2 enfants

335,39 euros pour une personne seule avec 3 enfants

381,12 euros pour une personne en couple avec 3 enfants

396,37 euros pour une personne seule avec 4 enfants

442,10 euros pour une personne en couple avec 4 enfants

+60,98 euros par personne supplémentaire.

Le versement de la prime de Noël a souvent lieu dans la semaine qui suit l'annonce officielle du montant, c'est à dire mi-décembre, vraisemblablement à compter du 15 décembre 2022. En 2020, cela a été fait autour du 16 décembre 2020. En 2021, cela a été effectué à compter du mercredi 15 décembre. La prime de Noël est versée automatiquement sur les comptes bancaires des bénéficiaires, qui remplissent les conditions pour y être éligible. Aucune démarche n'est donc à entreprendre, et aucun formulaire n'est à adresser. Toutefois, en cas de non-versement, il est possible d'adresser une réclamation à l'organisme chargé du versement.

Une grande partie des bénéficiaires de la prime de Noël est composée d'allocataires du RSA. Mais le montant de leur prime n'est pas fixe : il dépend de la composition familiale. Selon leur situation, la prime leur est versée par la Caf ou par la MSA.

En 2018, suite au mouvement social des Gilets Jaunes, le président Emmanuel Macron avait institué une prime, qui devait être temporaire pour les salariés, sur la base du volontariat des entreprises. Cette aide était différente de la prime de Noël, pérennisée depuis plusieurs décennies. Il s'agit de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui a depuis pris le nom de prime de partage de la valeur.

Les bénéficiaires de l'AAH ne touchent pas de prime de Noël. Les bénéficiaires de l'Aspa (minimum vieillesse) et de la prime d'activité n'ont pas le droit non plus à ce versement.