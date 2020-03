Télétravail : avec le coronavirus, votre employeur peut vous l'imposer

[TELETRAVAIL] Le télétravail désigne le fait de travailler pour son employeur depuis son domicile ou tout autre lieu autre que les locaux de l'entreprise. Il s'agit d'une pratique encadrée par la loi. Le télétravail est aussi possible dans la fonction publique.

[Mise à jour du lundi 9 mars 2020 à 17h41] On connaît le télétravail comme un droit du salarié, moins comme une obligation à laquelle il lui incombe de se conformer. Et pourtant, un risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans l'accord du salarié. Une information qu'il est bon de connaître après l'identification d'un nouveau coronavirus en Chine en décembre 2019. Ainsi, si l'entreprise qui l'emploie se situe dans une zone de circulation active du virus et afin d'éviter les risques de contagion, l'employeur peut décider de modifier l’organisation du travail au sein de sa société et d’imposer le télétravail au salarié. (Re)découvrez ci-dessous les droits et obligations des télé-travailleurs.

L'article L1222-9 du Code du travail définit ainsi le télétravail : "Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication". Le télétravail est donc toute forme de travail à distance s'effectuant notamment via une connexion Internet.

Le télétravail en entreprise est encadré par la loi. Il doit être mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte établie par l'employeur après consultation du comité social et économique. En l'absence d'un accord ou d'une charte, le salarié et son employeur peuvent s'accorder par tout moyen pour recourir au télétravail.

Dans tous les cas, le salarié doit être d'accord pour être en télétravail. Le fait de refuser d'être en télétravail ne peut pas constituer un motif de licenciement.

Si un accord ou une charte s'applique, ce texte doit notamment préciser les modalités de contrôle du temps de travail et les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié en télétravail.

Un salarié en télétravail doit avoir les mêmes droits qu'un salarié présent dans les locaux. A ce titre, il peut prétendre aux mêmes droits en termes de rémunération, de temps de travail, de congés payés... Le télétravailleur bénéficie également d'une affiliation au régime général de protection sociale ainsi qu'au régime de retraite complémentaire. Comme tous les salariés, le télétravailleur doit également respecter les obligations fixées par son employeur et s'expose à des sanctions disciplinaires (comme l'avertissement ou encore la mise à pied) en cas de non-respect.

Un salarié en télétravail peut exercer son activité depuis son domicile. Il a quand même le droit aux tickets restaurant. En outre, un accident arrivé au salarié durant sa période de travail à son domicile est présumé être un accident du travail.

Le salarié peut utiliser son ordinateur personnel pour effectuer ses tâches lorsqu'il est en télétravail. Cependant, l'employeur doit informer le salarié de toute restriction concernant les équipements informatiques qui peuvent être utilisés. Le salarié peut demander le remboursement des frais liés au télétravail.

Le gouvernement a créé un droit au télétravail pour les salariés français dans la loi pour le renforcement du dialogue social, promulguée en septembre 2017. L'employeur peut toutefois refuser à un salarié d'être en télétravail même si un accord ou une charte le prévoit. Il doit cependant motiver sa réponse.

Les fonctionnaires de l'Etat peuvent bénéficier du télétravail si un arrêté de leur ministre de tutelle les y autorise. Le fonctionnaire concerné ne peut pas être en télétravail plus de trois jours par semaine et doit être présent au minimum deux jours par semaine dans les locaux de son administration. Ces durées peuvent être définies sur une base mensuelle. Le fonctionnaire en télétravail ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses frais de repas.