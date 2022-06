Point d'indice : quelle augmentation pour les fonctionnaires ?

POINT D'INDICE DEGEL. Le gouvernement a promis de revaloriser le point d'indice, servant de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires.

[Mise à jour du mardi 21 juin 2022 à 08h29] Si le gouvernement a confirmé la hausse de la valeur du point d'indice, il reste bien silencieux sur le volume de cette augmentation. Les syndicats de la fonction publique demandent entre 3% pour la CFDT et 20% pour la CFTC. Une hausse de 1% coûterait 2 milliards d'euros par an à l'Etat, selon l'exécutif. Pour l'heure, l'exécutif n'a pas encore tranché. Cette mesure a vocation à être intégrée dans le projet de loi de finances rectificative, examinée par le Parlement en juillet. Or le gouvernement n'a pas obtenu la majorité absolue à l'issue des élections législatives.

Le point d'indice est un outil utilisé par l'État pour calculer le montant du salaire brut des fonctionnaires. Il est l'indicateur des augmentations de salaires des fonctionnaires. Afin d'obtenir le salaire brut d'un fonctionnaire, il faut multiplier le point d'indice par le nombre de points attribués au fonctionnaire. Ils correspondent à son poste, son échelon et à son ancienneté.

Le point d'indice n'a cessé d'augmenter depuis le 1er mars 1995. Sa dernière augmentation a été réalisée au 1er février 2017 où il a augmenté de 0,6%. Cette hausse porte la valeur du point d'indice à 4,68 euros soit une valeur annuelle du traitement (indice majoré 100) de 5 623,23 euros depuis le 1er février 2017. Le point d'indice n'a pas évolué depuis 2017. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le gouvernement a préféré des augmentations ciblées qui concernent certains fonctionnaires plutôt qu'une revalorisation du point d'indice.

L'évolution du point d'indice est décidée par le gouvernement. Elle doit tenir compte de l'inflation pour permettre aux fonctionnaires de maintenir leur niveau de vie malgré la hausse des prix. Habituellement, des négociations entre l'État et les syndicats définissent le montant de l'augmentation annuelle, mais en 2010, le gouvernement a décidé de geler le point d'indice.

Cette période a duré 6 ans durant laquelle le salaire des fonctionnaires n'a pas augmenté. En 2016, le gouvernement de François Hollande a annoncé le dégel du point d'indice. Celui-ci a augmenté de 1,2% en 2 ans. Il a cessé de s'accroître au 1er février 2017. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a préféré des augmentations ciblées.

Pourquoi assiste-t-on au dégel du point d'indice ?

La valeur du point d'indice n'a pas été revalorisée depuis 2010. Cette mesure devrait rejoindre la série de mesures du projet de loi pour le pouvoir d'achat, prévoyant notamment la revalorisation des minimas sociaux, l'augmentation des retraites et la création du chèque alimentaire. Depuis plusieurs mois, les prix à la consommation augmentent fortement, en raison de la reprise économique et de la guerre en Ukraine. Résultat, l'inflation a augmenté de 5,2% en mai 2022 sur un an.

Quelle est la valeur du point d'indice ?

La valeur du point d'indice n'a pas cessé d'augmenter depuis le 1er mars 1995. Il a cessé d'augmenter au 1er février 2017 où il a atteint une valeur de 4,68 euros soit une valeur annuelle du traitement de 5 623,23 euros.

Quel est le montant du point d'indice ?

Le point d'indice permet de calculer le salaire brut des salariés de la fonction publique. Il n'a pas augmenté depuis le 1er février 2017 où il a atteint une valeur de 4,68 euros, c'est-à-dire une valeur annuelle de 5 623,23 euros. Le salaire brut d'un fonctionnaire est calculé en fonction de plusieurs critères.