"Age légal retraite : il est décalé, pour qui et quand ?"

AGE LEGAL RETRAITE. Lors d'une conférence de presse, la Première ministre a confirmé l'intention du gouvernement de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

[Mise à jour du mardi 10 janvier 2023 à 18h] Les actifs devront désormais travailler plus longtemps. Lors d'une conférence de presse consacrée à la réforme des retraites ce mardi, la Première ministre a confirmé l'intention de relever progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030, contre 62 ans actuellement. Pour ce faire, le gouvernement va procéder à une accélération de la réforme Touraine, qui porte la durée de cotisation à quarante-trois annuités, soit 172 trimestres, en 2027, au lieu de 2035. Dans le détail, l'âge légal sera progressivement relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre. La première génération concernée sera celle née en 1961. L'âge légal sera donc fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030. L'âge de la fin de la décote reste fixé à 67 ans. La réforme des retraites doit être présentée en Conseil des ministres le 23 janvier, pour un examen au Parlement dès la fin du mois, et une mise en œuvre dès la fin de l'été.

Quel est l'âge légal de départ à la retraite en France ?

En France, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Mais cet âge dépend du régime auquel appartient et un certain nombre de conditions peuvent abaisser ce facteur (carrière longue, handicap, incapacité, retraite progressive, adhésion au compte professionnel de prévention, allocation des travailleurs de l'amiante). En ce qui concerne la carrière longue, elle permet de partir à la retraite à 60 ans, sous condition d'avoir commencé à travailler avant 20 ans, ou 16 ans dans certains cas, et cotisé le nombre de trimestres suffisant pour une retraite à taux plein, dont cinq avant ses 20 ans (ou ses 16 ans le cas échéant).

En parallèle, l'âge légal ne garantit pas de toucher la retraite à taux plein si tous les trimestres requis n'ont pas été cotisés. La condition du nombre de trimestres nécessaire n'est plus imposée à 67 ans, autrement dit, à l'âge légal du taux plein dit automatique.

Âge légal de départ à la retraite si né entre 1955 et 1957

Les personnes nées entre 1955 et 1957 peuvent partir à la retraite à partir de 62 ans, et une retraite à taux plein leur sera automatiquement attribuée si elles partent à la retraite à 67 ans. Si elles veulent partir avant à taux plein, ils doivent avoir cotisé 166 trimestres. Un départ anticipé pour carrière longue avant 60 ans est possible pour les personnes ayant commencé à travailler avant vingt ans en ayant cotisé ce même nombre de trimestres, dont cinq avant vingt ans.

Âge légal de départ à la retraite si né en 1958 et 1959

Pour les citoyens nés en 1959, l'âge légal minimum de départ à la retraite est de 62 ans, et l'âge du taux plein automatique est de 67 ans. La retraite anticipée pour carrière longue est quant à elle possible à partir de 60 ans, à condition d'avoir cotisé 167 trimestres pour la totalité de la carrière (175 en ayant commencé à travailler avant 16 ans), tout comme le départ à taux plein avant 67 ans.

Âge légal de départ à la retraite si né en 1960

L'âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées en 1960 est de 62 ans, et 67 pour le taux plein automatique . La retraite anticipée à 60 ans ou le taux plein avant 67 ans sont possibles en ayant cotisé 167 trimestres au total (175 en ayant commencé à travailler avant 16 ans).

Âge légal de départ à la retraite si né en 1961

Pour les personnes nées en 1961, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans, l'âge du taux plein automatique est 67 ans. Le taux plein avant 67 ans et la retraite anticipée sont accessibles avec 168 trimestres (176 en ayant commencé avant 16 ans).

Âge légal de départ à la retraite si né en 1962

62 ans est l'âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées en 1962, l'âge de taux plein automatique est également de 67 ans. Pour la retraite anticipée ou le taux plein avant 67 ans, ces personnes doivent avoir cotisé 168 trimestres au total (176 en ayant commencé avant 16 ans).

Âge légal de départ à la retraite si né en 1963

Il faut atteindre 62 ans pour partir en retraite pour les personnes nées en 1963, ou 67 pour l'âge de taux plein automatique. Il faut avoir cotisé 168 trimestres pour partir en retraite anticipée (176 en ayant commencé avant 16 ans) ou bénéficier du taux plein avant 67 ans.

Âge légal de départ à la retraite si né en 1964

Pour celles et ceux nés en 1964, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, ou 67 ans pour l'âge de taux plein automatique. La retraite peut être obtenue à taux plein avant 67 ans ou anticipée si la personne a cotisé 169 trimestres au total (177 en ayant commencé avant 16 ans)..

Âge légal de départ à la retraite si né en 1965

Pour quelqu'un né en 1965, la retraite peut se prendre à 62 ans, ou 67 ans avec l'âge de taux plein automatique. Comme pour les personnes nées en 1965, il faut comptabiliser 169 trimestres pour une retraite anticipée (176 en ayant commencé avant 16 ans) ou une retraite à taux plein avant 67 ans.

Âge légal de départ à la retraite si né en 1966

Les personnes nées en 1966 peuvent partir en retraite à 62 ans, il s'agit de l'âge légal minimum, tandis que l'âge de taux plein automatique est fixé à 67 ans. La retraite anticipée et le départ à taux plein avant 67 ans sont possibles à partir de 169 trimestres cotisés (177 en ayant commencé avant 16 ans).

Âge légal de départ à la retraite si né en 1967

Chaque personne née en 1967 peut partir à la retraite à 62 ans, soit l'âge légal minimum. L'âge du taux plein automatique s'élève à 67 ans. La retraite anticipée à 60 ans et le départ à taux plein avant 67 ans sont possibles si la personne a cotisé 170 trimestres (178 en ayant commencé avant 16 ans).

Âge légal de départ à la retraite si né en 1968

Toute personne née en 1968 peut escompter partir à la retraite à 62 ans. L'âge du taux plein automatique est de 67 ans. Il faut par ailleurs cotiser 170 trimestres pour une retraite à taux plein avant cet âge ou une retraite anticipée à 60 ans (178 en ayant commencé avant 16 ans).

Âge légal de départ à la retraite si né en 1969

Les personnes nées en 1969 ont un âge légal minimum de départ à la retraite fixé à 62 ans, et l'âge du taux plein automatique est à 67 ans. 170 trimestres seront nécessaires pour une retraite anticipée à 60 ans (178 en ayant commencé à travailler avant 16 ans) ou un départ à taux plein avant 67 ans.

Âge légal de départ à la retraite si né entre 1970 et 1972

Une année de naissance entre 1970 et 1972 permet de partir à la retraite à partir de 62 ans, avec un taux plein automatique à 67 ans. Le taux plein ou le départ anticipé sont possibles avec 171 trimestres (179 pour les personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans).

Âge légal de départ à la retraite si né à compter de 1973

Toutes les personnes nées à compter de 1973 pourront partir à la retraite à partir de 62 ans et bénéficieront du taux plein automatique à 67 ans. Pour partir à taux plein avant cet âge, ou en retraite anticipée à 60 ans, elles devront avoir cotisé 172 trimestres (180 pour les personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans).