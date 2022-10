Assurance chômage : ce qui a été adopté à l'Assemblée

ASSURANCE CHOMAGE. Lors de l'examen du projet de loi sur l'assurance chômage, les députés ont voté en faveur d'une modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Explications.

[Mise à jour du mercredi 05 octobre 2022 à 08h27] A l'issue de débats agités, l'Assemblée nationale a voté une mesure clé de la réforme de l'assurance chômage, présentée par le gouvernement. Les députés ont offert la possibilité au gouvernement de moduler par décret la durée d'indemnisation chômage en fonction de la conjoncture, autrement dit de la situation du marché du travail. Objectif affiché, que le régime d'assurance chômage soit "plus strict quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreux quand le chômage est élevé" afin de résoudre les difficultés de recrutement dans de nombreux secteurs (BTP, hôtellerie-restauration...), avait expliqué Emmanuel Macron au cours de la campagne présidentielle. "Le principe est simple : quand les choses vont très bien, il faut que les règles soient plus incitatives et quand les choses vont moins bien, il faut qu'elles soient plus protectrices", avait souligné Olivier Dussopt, au micro de France info. Ce projet de loi permet également de proroger les règles actuelles de l'assurance chômage, issues d'une réforme contestée du premier quinquennat Macron.

En parallèle, l'exécutif doit mener une phase de concertation de six à huit semaines avec les partenaires sociaux. A l'issue de celle-ci, le gouvernement décidera par décret de la forme que prendra cette modulation, celle-ci devant entrer en vigueur au début de l'année 2023. L'examen du texte se poursuit mercredi, avant d'être réalisé au Sénat le 25 octobre prochain. Mais concrètement, comment le gouvernement va-t-il s'y prendre pour moduler en fonction de la conjoncture ? Deux pistes sont sur la table : soit faire évoluer la durée d'indemnisation du demandeur d'emploi - pour l'heure à 24 mois pour les chômeurs de moins de 50 ans -, soit agir sur le nombre de mois nécessaires à l'ouverture des droits au chômage. Plusieurs organisations - patronales et syndicales - ont manifesté leur opposition à la modulation des règles d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique. Les syndicats jugent cette mesure "contracyclique", privilégiant la formation et l'attractivité des métiers afin de booster le taux d'emploi. A plus long terme, l'exécutif souhaite engager une réforme de la gouvernance de l'Unédic. Ce dernier est l'organisme paritaire chargé de la gestion de l'assurance chômage. Cette réflexion intervient dans un contexte où le gouvernement souhaite mener à bien deux chantiers parallèles :

Le conditionnement du versement du RSA à la réalisation de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaires ; La création de France Travail, destiné à remplacer Pôle emploi. "Je souhaite que la mise en place soit possible progressivement à partir de 2024", a indiqué le ministre du Travail, Olivier Dussopt mercredi sur BFM Business.

​​​​​L'assurance chômage est une allocation versée aux salariés du privé, qui ont perdu leur emploi. Les droits d'indemnisation sont calculés en fonction de l'ancien salaire du chômeur. L'assurance chômage joue deux rôles : elle aide financièrement un chômeur à gérer sa perte d'emploi, en maintenant son pouvoir d'achat et ses conditions de vie. Elle offre également une solution au retour à l'emploi par le biais d'un accompagnement personnalisé. Les allocations sont versées durant des périodes de formation, de création d'entreprise ou de reconversion.

Réforme de l'assurance chômage : qu'est-ce qui a déjà changé pour les chômeurs ?

La réforme de l'assurance chômage est en cours depuis 2019, mais de nouveaux changements ont été mis en place en 2021 et 2022. Voici les quatre points principaux de la réforme de l'assurance chômage :

nouveau calcul de l'allocation ;

baisse des allocations chômage (dégressivité) pour les hauts revenus ;

bonus-malus sur la contribution chômage ;

changement dans la durée minimum de travail pour toucher l'assurance chômage.

Cette réforme prévoit l'indemnisation des travailleurs indépendants et de salariés démissionnaires avec un projet de reconversion, sous certaines conditions. La durée minimum de travail pour bénéficier de l'allocation chômage passe de 4 mois à 6 mois de travail sur les 24 mois précédant la fin du dernier contrat.

Assurance chômage et indemnisation, comment ça marche ?

L'assurance chômage ou ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) est calculée sur les revenus des 12 derniers mois, en prenant en compte les jours travaillés. La réforme de l'assurance chômage prévoit de nouvelles règles de calcul, établissant un revenu mensuel moyen comprenant les jours de travail et les périodes d'inactivité. Pour les hauts salaires, une dégressivité peut s'appliquer sur le montant de l'allocation, avec une réduction de 30 % au bout de 8 mois d'indemnisation.

Assurance chômage privée, pour qui ?

Une assurance chômage privée est une assurance qui permet de combler la baisse de revenus suite à une perte d'emploi. Elle s'adresse aux dirigeants d'entreprises comme une assurance principale, ces derniers ne bénéficiant pas des aides de Pôle Emploi. Elle peut également concerner les salariés, qui souhaitent une aide en complément de l'assurance chômage classique.

Affiliation au régime d'assurance chômage

L'assurance chômage est obligatoire pour tous les salariés du privé et est financée par ces derniers sous forme de prélèvements sur salaire. Tout employeur privé doit obligatoirement s'affilier au régime d'assurance chômage. Solidaire, l'allocation permet de soutenir au mieux les anciens salariés avec de bas revenus, qui sont favorisés par rapport à ceux qui bénéficiaient d'un salaire élevé.