Aide aux entreprises : le gouvernement présente un "amortisseur électricité", ce qu'il faut savoir

AIDE ENTREPRISE ENERGIE. Confronté à la crise énergétique, le gouvernement a confirmé miser sur un nouveau dispositif d'aide. L'amortisseur électricité permettra d'alléger la facture d'électricité des PME.

[Mise à jour du jeudi 27 octobre 2022 à 16h14] Alors qu'elle prend de l'ampleur, la crise énergétique continue d'inquiéter ménages et entreprises. Pour les soutenir, le gouvernement dévoile régulièrement de nouvelles aides. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher ont confirmé la mise en place prochaine de nouvelles mesures dédiées aux entreprises. Voici ce qu'il faut retenir de leur prise de parole :

Une aide baptisée "amortisseur électricité" permettra d' alléger de 120 euros par mégawattheure (MWh) la facture d'électricité des TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, des TPE et des PME . Cet allégement sera automatiquement décompté de la facture des entreprises. Les entreprises qui ont signé avec leur fournisseur des contrats qui prévoient un prix du mégawattheure (MWh) compris entre 325 euros et 800 euros seraient éligibles à cette aide. Elle sera mise en place à partir du 1er janvier 2023.

. Cet allégement sera automatiquement décompté de la facture des entreprises. Elle sera mise en place Les entreprises qui ne pourront pas prétendre à l'amortisseur électricité bénéficieront d'un guichet unique en janvier 2023. Le plafond des aides sera porté jusqu'à 150 millions d'euros pour les ETI et les grandes entreprises, éligibles dès que la facture augmentera de 50%. De plus, le critère de perte EBITDA est supprimé et remplacé par une baisse d'EBITDA.

"Nous savons qu'il existe des cas particuliers : ils seront traités au cas par cas pour qu'aucune entreprise en difficulté ne soit laissée de côté", a martelé Bruno Le Maire. Ces nouvelles aides ne creuseront pas le déficit, a assuré Elisabeth Borne. Sur les 12 milliards d'euros annoncés, 7 milliards notamment proviendront des "rentes" prélevées aux énergéticiens dans le cadre d'une taxe exceptionnelle.

En quoi consiste l'amortisseur électricité ?

Réunis le 27 octobre, la Première ministre, les ministres de l'Economie et de la Transition énergétique ont dévoilé la mise en place d'un nouveau dispositif à destination des PME et des TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Pour les aider à faire face à la crise énergétique, le gouvernement propose de prendre en charge une partie de leurs factures d'électricité.

"Les factures d'électricité dans notre pays ont deux composantes : une part qui est issue de l'électricité nucléaire, qui est à coûts maîtrisés, et une autre qui est exposée aux prix de marché, a rappelé la Première ministre Elisabeth Borne. C'est cette dernière part qui explose. C'est sur cette partie de la facture que nous agissons en prenant en charge la moitié des surcoûts au-delà d'un prix de référence de 325 du mégawattheure. En intégrant la part du nucléaire, cela correspond à une prise en charge à partir d'un prix moyen de 180 euros par mégawattheure." L'économie obtenue via ce mécanisme a été chiffrée à 120 euros par MWh en moyenne, a souligné Bruno Le Maire.

Il n'y aura aucune démarche à effectuer : le dispositif sera automatiquement appliqué sur la facture d'électricité de l'entreprise.

En quoi consiste le bouclier tarifaire ?

Le bouclier tarifaire concerne actuellement les entreprises qui ont moins de dix salariés et réalisent moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour elles, comme pour les ménages, la hausse des tarifs de l'électricité et du gaz est ainsi limitée à 15%. Ce dispositif vient compléter l'aide déjà en place pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Il n'y aura pas de bouclier tarifaire très large pour les entreprises françaises, à l'instar de celui mis en place pour protéger les ménages, ont précisé les ministres de l'Economie et de la Transition énergétique, réunis le 21 octobre à Bercy face aux différentes fédérations professionnelles. Ce serait "trop dangereux", juge Bruno Le Maire.

Quelle aide "gaz et électricité" pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie ?

Les entreprises dont la facture énergétique dépasse 3% de leur chiffre d'affaires ont droit à une aide financière pour faire face à leurs dépenses. Le montant est égal à :

30% des factures d'énergie , dans la limite de deux millions d'euros, dès que l'entreprise subit une baisse de son excédent brut d'exploitation (EBE) d'au moins 30% par rapport à la période de référence en 2021 ou a un EBE négatif

, dans la limite de deux millions d'euros, dès que l'entreprise subit une baisse de son excédent brut d'exploitation (EBE) d'au moins 30% par rapport à la période de référence en 2021 ou a un EBE négatif 50% des factures dans la limite de 25 millions d'euros pour les entreprises qui ont à la fois un EBE négatif et des pertes égales au maximum à deux fois le montant des factures, avec une prise en charge de 80% des pertes au plus

pour les entreprises qui ont à la fois un EBE négatif et des pertes égales au maximum à deux fois le montant des factures, avec une prise en charge de 80% des pertes au plus 70% des factures dans la limite de 80 millions d'euros pour les entreprises dans le cas ci-dessus qui exercent en plus dans un domaine de forte concurrence internationale, listé ici.

A compter du 1er novembre, le montant des aides sera doublé pour les PME, et la valeur de 3% du chiffre d'affaires ne sera plus basée sur 2021, mais sur les derniers mois de 2022, a fait savoir le ministre de l'Economie. Il a aussi affirmé qu'il suffirait que l'EBE de l'entreprise baisse pour qu'elle soit éligible à cette aide. La demande se fait sur l'espace professionnel de l'entreprise sur le site des impôts. Elle doit se faire à des dates précises selon les mois pour lesquels l'aide est demandée :

Pour les mois de mars à août 2022 : jusqu'au 31 décembre 2022

Pour les mois de septembre et octobre 2022 : du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023

Pour les mois de novembre et décembre 2022 : du 16 janvier au 24 février 2023.

En quoi consiste l'appel à projet "industrie Zéro fossile" ?

Cette aide concerne les entreprises qui s'engagent dans des pratiques de décarbonation de leur activité. L'entreprise doit s'inscrire dans l'un des trois volets de l'appel à projet :

Chaleur Bas Carbone par conversion à la biomasse (BCIAT)

Efficacité énergétique et décarbonation des procédés (DECARB IND), avec quatre piliers : efficacité énergétique, modification du mix énergétique, intrants matières alternatifs, réduction d'autres gaz à effet de serre (GES) que le CO₂

Déploiement rapide de la décarbonation en industrie (DECARB-FLASH).

Pour les deux premiers volets, le dépot des projets est clos, pour le troisième, il peut se faire jusqu'au 23 novembre sur le site de l'Ademe. L'appel à projet dans son ensemble bénéficie d'un budget global de 150 millions d'euros.

Le PGE Résilience, qu'est-ce que c'est ?

Ce prêt garanti par l'Etat concerne les entreprises particulièrement affectées par la guerre en Ukraine. Leur trésorerie doit être pénalisée de façon directe ou indirecte par le conflit. L'aide peut alors aller jusqu'à 15% du chiffre d'affaires. L'étude des dossiers se fait au cas par cas.

En quoi consiste le prêt à taux bonifié Résilience ?

Il s'agit de prêts directs de l'Etat. Ils s'adressent aux entreprises affectées par la crise et par des difficultés d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine. Ces prêts s'adressent aux TPE, PME, ETI, et en priorité aux entreprises industrielles de plus de 50 Salariés. Les entreprises sont éligibles si elles n'ont pas pu obtenir de financement, que ce soit d'un organisme bancaire, d'un investisseur privé, ou un prêt garanti par l'Etat, pour répondre à leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement.

Les demandes doivent être adressées aux comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI). Les prêts à taux bonifiés ont une maturité (c'est-à-dire l'échéance à laquelle ils doivent être remboursés) de six ans. Ils peuvent parfois bénéficier d'une franchise d'un an, c'est-à-dire que durant cette période, l'entreprise n'est rien tenue de rembourser. Le taux actuel est de 2,25%.

Qu'est-ce que la charte avec les fournisseurs d'énergie ?

Le gouvernement a fait signer aux principaux fournisseurs d'énergie une charte dans laquelle ils s'engagent à une application équitable des contrats en cours et de leurs conditions de renouvellement. Au total, 25 engagements ont été pris, dont celui de prévenir les entreprises deux mois avant la fin de validité de leur contrat ou de leur accorder des facilités de paiement.

En cas de litige, les entreprises de moins de dix salariés ou avec moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires peuvent saisir le médiateur national de l'énergie. Au-delà de ces chiffres, elles peuvent saisir le médiateur des entreprises, ou directement le médiateur d'Engie ou EDF si le litige est avec l'un de ces deux fournisseurs.

Publication d'un prix de référence pour l'électricité

La commission de régulation de l'énergie (CRE) doit publier prochainement un prix de référence de l'électricité pour plusieurs profils de consommateurs professionnels, qui doit là aussi être publié sous peu. Cela leur permettra de comparer le prix de référence avec le tarif proposé par un fournisseur avant de s'engager.

Garantie par l'Etat auprès des fournisseurs d'électricité

Le projet de loi de finance pour 2023 prévoit que l'Etat mette en place une garantie pour réduire le risque de défaut des entreprises vis-à-vis de leur fournisseur d'énergie. Il s'agira d'une contre-garantie des cautions bancaires demandées lors de la souscription de contrats de fourniture d'énergie afin de réassurer ces contrats couverts par un assureur crédit. L'objectif est de baisser les exigences des fournisseurs en matière de collatéraux et de dépôts de cautions à la signature de contrats.