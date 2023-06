Allocations : à partir du 1er juillet, elles ne seront plus versées sur certains comptes bancaires

Fin mai, le gouvernement a dévoilé un plan de lutte contre la fraude sociale, dont l'une des mesures sera appliquée dès juillet 2023. On vous explique et on fait le point sur l'ensemble des annonces.

Bientôt, seuls certains comptes pourront recevoir des prestations sociales. C'est ce que l'exécutif a dévoilé en présentant son plan de lutte contre la fraude sociale fin mai. Objectif affiché par le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, dans un entretien accordé au Parisien publié le 29 mai : doubler les redressements d'ici à 2027. Pour y parvenir, le gouvernement, qui place également dans sa feuille de route la lutte contre la fraude fiscale et contre la fraude douanière, mise sur plusieurs mesures.

Initialement annoncée pour 2024, l'une d'entre elles entrera finalement en application ce 1er juillet 2023. A compter de cette date, les prestations sociales soumises à une condition de résidence sur le territoire français ne pourront plus être versées sur des comptes situés en dehors de la zone SEPA, soit hors Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre, Vatican et pays membres de l'Union européenne. Concrètement, cette mesure devrait concerner l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité.

"La Cnaf (Caisse nationale des allocations familiales) évalue autour de 2,8 milliards d'euros la fraude à toutes les allocations. C'est autant que le budget des Affaires étrangères", justifiait auprès du Parisien Gabriel Attal, avant de détailler d'autres mesures. Ce qu'il faut retenir de ses annonces :