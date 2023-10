Ces questions que les candidats ne devraient jamais poser en entretien d'embauche

En entretien d'embauche, on craint souvent de ne pas poser assez de questions, mais il est aussi possible de poser la question de trop…

Vous avez préparé des questions pour vous rendre à votre entretien d'embauche mais méritent-elles toutes d'être posées ? Voici les conseils de recruteurs pour y voir plus clair.

Pour Sébastien Paronneau, manager exécutif du cabinet de recrutement Michael Page, il n'y a pas une question type à éviter, mais la question que vous posez ne doit pas trahir un manque de préparation. Le recruteur s'attend à ce que vous connaissiez un peu l'entreprise pour laquelle vous postulez. C'est important car le travail de recherche démontre votre motivation. Ainsi, il est conseillé d'éviter les questions comme "quelle est l'activité de l'entreprise ?" ou "quand a-t-elle été créée ?". En effet, poser des questions en entretien vous permet d'obtenir les informations dont vous avez besoin pour vous projeter dans l'entreprise et sur le poste. Toutefois, il ne faut pas que les réponses à ces questions soient trop évidentes et facilement accessibles en ligne. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, son PDG, ses principales activités… sont des informations que vous devez connaître avant l'entretien. Evitez donc de poser des questions simplement pour meubler, car cela pourrait vous desservir. Les questions qui révèlent un manque d'attention de votre part sont aussi à proscrire. N'oubliez pas d'intervenir au cours de l'entretien, mais restez à l'écoute.

Par ailleurs, la plupart des recruteurs que nous avons rencontrés ont évoqué le fait que les questions concernant le salaire, les RTT, les tickets restaurant ou la mutuelle étaient parfois mal perçues. Si cela est vrai dans les cabinets de recrutement, ça l'est d'autant plus avec les employeurs. Ils peuvent parfois interpréter les questions sur les avantages comme un manque d'intérêt porté à leur projet et à leur entreprise. Devez-vous pour autant faire l'impasse dessus ? Certainement pas. Pour Jacques Raud, dirigeant du cabinet Capucine & Associés, les questions liées aux avantages sont problématiques quand elles viennent avant celles concernant le poste proposé. L'idéal serait donc de ne pas aborder ces questions dès le début de l'entretien. Plus vous attendez, plus vous laissez une chance au recruteur de faire le premier pas. En revanche, s'il ne le fait pas, allez-y, au plus tard en fin d'entretien car vous ne savez pas si vous aurez une autre chance de le faire. Même si un deuxième entretien est prévu, difficile de savoir qui est la personne habilitée à traiter ces questions (le manager ? la responsable des ressources humaines ?). Ce qu'il faut retenir c'est qu'au moment de poser cette question, vous devez auparavant avoir réussi à démontrer votre intérêt pour le poste.